भारत-ए के कप्तान तिलक वर्मा ने कहा, 'हम भी पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे। पिच थोड़ी सूखी नजर आ रही है। हर्षित और प्रिंस ने शानदार गेंदबाजी की। उनका प्रदर्शन देखना वाकई सुखद अनुभव था। चोट से वापसी के बाद इस तरह की गेंदबाजी करना उनके और टीम दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हमारे लिए यह सिर्फ एक और मुकाबला है, लेकिन दर्शकों के लिए यह बेहद दिलचस्प मैच है। वे हमेशा इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार करते हैं। हमने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है और पिछली टीम के साथ ही मैदान पर उतरेंगे।'