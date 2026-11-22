India vs New Zealand 1st Test: न्‍यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में खेले जा रहे 2 टेस्‍ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम चौथे दिन का खेल खत्‍म होने के बाद काफी मजबूत स्थिति पहुंच चुकी है। मेजबान टीम अपनी पहली पारी में 368 रन बना पाई थी, जिसके जवाब में मेहमान टीम ने अपनी पहली पारी 720/9 पर घोषित करते हुए 352 रन की बढ़त हासिल की। इसके बाद कीवी टीम ने अपनी दूसरी पारी में चौथे दिन स्‍टंप तक 2 विकेट खोकर 119 रन बना लिए हैं। उसे अभी ट्रायल के लिए 233 रन की दरकार है। इसका सीधा सा मतलब है कि आखिरी दिन मैच का परिणाम या तो भारत के पक्ष में आएगा या फिर मैच ड्रॉ होगा। फैंस के मन में सवाल होगा कि अगर ये मैच ड्रॉ पर खत्‍म होता है, वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप 2025-27 में किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा।