भारतीय टीम। (फोटो सोर्स: ANI)
India vs New Zealand 1st Test: न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में खेले जा रहे 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम चौथे दिन का खेल खत्म होने के बाद काफी मजबूत स्थिति पहुंच चुकी है। मेजबान टीम अपनी पहली पारी में 368 रन बना पाई थी, जिसके जवाब में मेहमान टीम ने अपनी पहली पारी 720/9 पर घोषित करते हुए 352 रन की बढ़त हासिल की। इसके बाद कीवी टीम ने अपनी दूसरी पारी में चौथे दिन स्टंप तक 2 विकेट खोकर 119 रन बना लिए हैं। उसे अभी ट्रायल के लिए 233 रन की दरकार है। इसका सीधा सा मतलब है कि आखिरी दिन मैच का परिणाम या तो भारत के पक्ष में आएगा या फिर मैच ड्रॉ होगा। फैंस के मन में सवाल होगा कि अगर ये मैच ड्रॉ पर खत्म होता है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा।
क्रिकबज के विन प्रीडिक्टर के मुताबिक, वेलिंगटन टेस्ट में मेजबान न्यूजीलैंड के जीतने अब कोई संभावना नहीं है। वहीं, भारत के इस मैच को जीतने की संभावना 66 प्रतिशत है, क्योंकि वह अब जीत से सिर्फ 8 विकेट दूर है। जबकि इस टेस्ट के ड्रॉ होने की संभावना 34 प्रतिशत है, क्योंकि विकेट से गेंदबाजों को कोई खास मदद नहीं मिल रही है। अगर पांचवें और आखिरी दिन भी विकेट ऐसा ही रहता है, तो यह मुकाबला ड्रॉ भी हो सकता है।
बता दें कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की पॉइंट्स टेबल में भारत 51.52 जीत प्रतिशत पॉइंट्स के साथ चौथे स्थान पर है। इस मैच को जोड़कर टीम इंडिया को मौजूदा साइकिल में 7 टेस्ट खेलने हैं, जिनमें अगर वह सातों मैच जीतती है, तो सीधे फाइनल में जगह बना सकती है। यहां से छह जीत और एक ड्रॉ के साथ उसे अन्य टीमों के नतीजों पर भी निर्भर रहना होगा। ऐसे में भारत को जीत के इतने करीब पहुंचकर मैच ड्रॉ होने पर नुकसान होगा। वह पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर ही बनी रहेगी, लेकिन उसके जीत प्रतिशत पॉइंट्स घटकर 50.00 रह जाएंगे।
वहीं, न्यूजीलैंड की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की पॉइंट्स टेबल में फिलहाल 72.22 जीत प्रतिशत पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर है। अब मौजूदा साइकिल में उसके वेलिंगटन टेस्ट को जोड़कर कुल 10 टेस्ट बाकी हैं। इस टेस्ट के ड्रॉ होने पर वह दूसरे से तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगी और उसके जीत प्रतिशत अंक भी घटकर 66.67 रह जाएंगे।
|रैंक
|टीम
|मैच
|जीत
|ड्रॉ
|हार
|पेनल्टी अंक
|कुल अंक
|अंक प्रतिशत
|1
|दक्षिण अफ्रीका
|8
|6
|0
|2
|0
|72
|75.00%
|2
|न्यूजीलैंड
|6
|4
|1
|1
|0
|52
|72.22%
|3
|ऑस्ट्रेलिया
|13
|9
|0
|4
|0
|108
|69.23%
|4
|भारत
|11
|5
|2
|4
|0
|68
|51.52%
|5
|बांग्लादेश
|9
|3
|2
|4
|0
|44
|40.74%
|6
|इंग्लैंड
|16
|7
|1
|8
|-14
|74
|38.54%
|7
|वेस्टइंडीज
|14
|3
|3
|8
|-2
|46
|27.38%
|8
|श्रीलंका
|8
|1
|4
|3
|-15
|13
|13.54%
|9
|पाकिस्तान
|11
|3
|1
|7
|-24
|16
|12.12%
|रैंक
|टीम
|मैच
|जीत
|ड्रॉ
|हार
|पेनल्टी अंक
|कुल अंक
|अंक प्रतिशत
|1
|दक्षिण अफ्रीका
|8
|6
|0
|2
|0
|72
|75.00%
|2
|ऑस्ट्रेलिया
|13
|9
|0
|4
|0
|108
|69.23%
|3
|न्यूजीलैंड
|7
|4
|2
|1
|0
|56
|66.67%
|4
|भारत
|12
|5
|3
|4
|0
|72
|50.00%
|5
|बांग्लादेश
|9
|3
|2
|4
|0
|44
|40.74%
|6
|इंग्लैंड
|16
|7
|1
|8
|-14
|74
|38.54%
|7
|वेस्टइंडीज
|14
|3
|3
|8
|-2
|46
|27.38%
|8
|श्रीलंका
|8
|1
|4
|3
|-15
|13
|13.54%
|9
|पाकिस्तान
|11
|3
|1
|7
|-24
|16
|12.12%
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