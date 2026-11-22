हेनरी निकोल्स का कैच पकड़ने के बाद जमीन पर लेटे ध्रुव जुरेल। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI )
R ashwin praises Dhruv Jurel for Henry Nicholls Catch: भारत से पहली पारी के आधार पर 352 रन से पिछड़ी न्यूजीलैंड की टीम को दूसरी पारी में 60 के स्कोर पर प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर ध्रुव जुरेल पिछली पारी के शतकधारी हेनरी निकोल्स का कैच पकड़कर बड़ा झटका दिया है। जुरेल ने हवा में छलांग लगाकर एक हाथ से ये अद्भुत कैच पकड़ा है। इस कैच ने पूर्व भारतीय ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन को भी अपना मुरीद बना लिया है। अश्विन ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि ध्रुव जुरेल का यह शानदार कैच, यह दोहराता है कि स्पेशलिस्ट क्लोज-इन फील्डर इतने जरूरी क्यों हैं? सच में उम्मीद है कि ध्रुव टेस्ट क्रिकेट में लंबे समय तक यह रोल निभाएंगे।
बता दें कि ध्रुव जुरेल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बल्लेबाजी में भी शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कीवी टीम के खिलाफ अपना पहला अर्धशतक ठोका है। उन्होंने ऋषभ पंत के साथ छठे विकेट के लिए सिर्फ 84 गेंदों पर 75 रन की साझेदारी की, वाशिंगटन सुंदर के साथ 7वें विकेट के लिए 59 गेंदों पर 54 और जसप्रीत बुमराह के साथ 9वें विकेट के लिए 14 गेंदों पर 24 रन की पार्टनरशिप की। उन्होंने बल्ले से 79 गेंदों का सामना करते हुए सात चौके और एक छक्के की मदद से 78 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली।
वहीं, अब फिल्डिंग में भी हेनरी निकोल्स का कमाल का कैच लिया है। बता दें कि हेनरी ने न्यूजीलैंड के लिए पहली पारी में 335 गेंदों पर 21 चौके की मदद से 175 रन की पारी खेली थी। लेकिन, दूसरी पारी में वह 59 गेंदों पर तीन चौके की मदद से 31 रन ही बना सके।
मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड अपनी पहली पारी में 368 रन पर ऑल आउट हो गई थी, जिसमें अकेले हेनरी के 175 रन शामिल थे। इसके जवाब में भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट के नुकसान पर 720 रन बनाकर घोषित करते हुए 352 रन की बढ़त हासिल की। वहीं, अब न्यूजीलैंड ने चौथे दिन स्टंप तक दो विकेट खोकर 119 रन बना लिए हैं। उसे ट्रायल के लिए अभी भी 233 रन की दरकार है। जबकि भारत जीत से सिर्फ 8 विकेट दूर है।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल