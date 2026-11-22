India vs Pakistan in Asia Cup Rising Stars 2026: एसीसी एशिया कप राइजिंग स्‍टार्स 2026 में रविवार 22 नवंबर को ग्रुप चरण का 8वां मुकाबला भारत ए और पाकिस्‍तान ए के बीच दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 3.30 बजे से खेला जाएगा। इस मुकाबले में एक बार फिर सबकी नजरें भारतीय स्‍टार बल्‍लेबाज वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा पर टिकी होंगी, जो पिछले मैच में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। इस मैच को जीतने वाली टीम सबसे पहले सेमीफाइनल का टिकट हासिल करेगी। ऐसे में दोनों चिर प्रतिद्वंद्वियों के बीच आज कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है।