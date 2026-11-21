भारत-पाकिस्‍तान की तरह श्रीलंका और बांग्‍लादेश ने भी अपने-अपने ग्रुप चरण के शुरुआती मुकाबले जीतकर ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल में क्रमश: पहले और दूसरे स्‍थान पर जगह बना ली है। श्रीलंका ने अफगानिस्‍तान के खिलाफ 6 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की है, तो बांग्‍लादेश ने हांगकांग को 8 विकेट से मात दी है। ग्रुप-ए में श्रीलंका और बांग्‍लादेश को ही सेमीफाइनल में पहुंचने का दावेदार माना जा रहा है। अगर ये दोनों इसी तरह से सेमीफाइनल में जगह बनाते हैं, तो सेमीफाइनल में भारत का सामना बांग्‍लादेश से होगा और पाकिस्‍तान का सामना दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका से होगा। भारत और पाकिस्‍तान के सेमीफाइनल में जीतने पर क्रिकेट फैंस को एक बार फिर खिताबी मुकाबले में चिर प्रतिद्वंद्वियों के बीच भिड़ंत देखने को मिलेगी।