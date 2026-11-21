न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक का जश्न मनाते केएल राहुल। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
KL Rahul Test Records: न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेले जा रहे पहले टेस्ट के तीसरे दिन ही भारत काफी मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। शनिवार को तीसरे दिन केएल राहुल ने शतक के साथ रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी है। केएल राहुल सभी SENA देशों (साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) में शतक लगाने वाले पहले भारतीय ओपनर बन गए हैं। इसके साथ ही वह सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सईद अनवर और कुमार संगकारा के एक खास में भी शामिल हो गए हैं।
राहुल ने 207 गेंदों पर शतक लगाकर इतिहास रच दिया है। यह उनका 13वां टेस्ट शतक है। 34 साल के राहुल यह उपलब्धि हासिल करने वाले आठवें एशियाई बल्लेबाज बन गए हैं। खास बात ये है कि राहुल के 13 में से 10 शतक विदेशी कंडीशन में आए हैं। जबकि तीन घर में लगाए हैं। घर से बाहर लगातार अच्छा खेलने वाले बैटर के तौर पर उनका रिकॉर्ड और शानदार हो गया है। राहुल की लेटेस्ट सेंचुरी ने उन्हें हाल के सालों में सबसे ज़्यादा सेंचुरी बनाने वाले टेस्ट ओपनर्स में भी शामिल कर दिया है। तीसरे दिन 52 रन पर नॉट आउट से आगे बढ़ते हुए, राहुल ने देवदत्त पडिक्कल के साथ अपनी शांत पारी जारी रखी, जिन्होंने भी हाफ-सेंचुरी बनाई।
केएल राहुल सभी SENA देशों में टेस्ट शतक लगाने वाले मोहम्मद अज़हरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर, सईद अनवर, राहुल द्रविड़, यूनिस खान, कुमार संगकारा और विराट कोहली जैसे एशियाई दिग्गजों के खास क्लब में शामिल हो गए हैं। इतना ही नहीं सईद अनवर के बाद दूसरे ऐसे ओपनर भी बने हैं जिन्होंने सभी SENA देशों में शतक लगाए हैं।
|रैंक
|खिलाड़ी
|देश
|शतक
|1
|बेन डकेट
|इंग्लैंड
|7
|1
|यशस्वी जायसवाल
|भारत
|7
|1
|दिमुथ करुणारत्ने
|श्रीलंका
|7
|1
|केएल राहुल
|भारत
|7
आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा शतक के मामले में केएल राहुल ने टॉम लैथम और ट्रैविस हेड के रिकॉर्ड बराबरी भी कर ली है। अब इन तीनों मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में चार-चार शतक हैं।
|रैंक
|खिलाड़ी
|शतक
|1
|सुनील गावस्कर
|33
|2
|वीरेंद्र सहवाग
|22
|3
|मुरली विजय
|12
|3
|केएल राहुल
|12
|5
|गौतम गंभीर
|9
|5
|रोहित शर्मा
|9
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