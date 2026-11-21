राहुल ने 207 गेंदों पर शतक लगाकर इतिहास रच दिया है। यह उनका 13वां टेस्‍ट शतक है। 34 साल के राहुल यह उपलब्धि हासिल करने वाले आठवें एशियाई बल्‍लेबाज बन गए हैं। खास बात ये है कि राहुल के 13 में से 10 शतक विदेशी कंडीशन में आए हैं। ज‍बकि तीन घर में लगाए हैं। घर से बाहर लगातार अच्छा खेलने वाले बैटर के तौर पर उनका रिकॉर्ड और शानदार हो गया है। राहुल की लेटेस्ट सेंचुरी ने उन्हें हाल के सालों में सबसे ज़्यादा सेंचुरी बनाने वाले टेस्ट ओपनर्स में भी शामिल कर दिया है। तीसरे दिन 52 रन पर नॉट आउट से आगे बढ़ते हुए, राहुल ने देवदत्त पडिक्कल के साथ अपनी शांत पारी जारी रखी, जिन्होंने भी हाफ-सेंचुरी बनाई।