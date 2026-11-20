महज 42 रन के टीम स्कोर पर तीन विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम दबाव में नजर आ रही थी। ऐसे मुश्किल समय में कप्तान तिलक वर्मा और कुमार कुशाग्र ने मोर्चा संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार तालमेल दिखाते हुए चौथे विकेट के लिए 191 गेंदों पर 206 रनों की अहम साझेदारी की और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। तिलक वर्मा ने कप्तानी पारी खेलते हुए 113 गेंदों में 107 रन बनाए। उनकी इस शतकीय पारी में 6 चौके और 4 छक्के शामिल रहे। दूसरी ओर, कुमार कुशाग्र ने भी अपने बल्ले का दम दिखाया और 102 गेंदों में 117 रन ठोक दिए। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 10 चौके और 5 छक्के लगाए।