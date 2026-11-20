एसीसी मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें दो ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप-ए में श्रीलंका-ए, बांग्लादेश-ए, हांगकांग और अफगानिस्तान-ए की टीमें शामिल हैं। ग्रुप-बी में भारत-ए, नेपाल, पाकिस्तान शाहीन और यूएई शामिल हैं। टूर्नामेंट में 5 टेस्ट खेलने वाले देश और 3 एसोसिएट देशों की टीमें खेल रही हैं।