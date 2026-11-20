वैभव सूर्यवंशी, भारतीय क्रिकेटर। (Photo- IANS)
ACC Men's Asia Cup Rising Stars 2026 का चौथा मुकाबला भारत-ए और नेपाल के बीच दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। नेपाल के कप्तान संदीप लाछिमाने ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला किया।
अपने कप्तान के फैसले को नेपाल के गेंदबाजों ने सही साबित किया। दरअसल, भारत-ए की शुरुआत खराब रही है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भारत-ए ने अपने 3 विकेट 11 ओवर तक गंवा दिए थे।
एसीसी मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का चौथे मैच में वैभव सूर्यवंशी ने 26 रन बनाए। इसके लिए उन्होंने 32 गेंदों का सामना किया। इस दौरान 3 चौका और एक छक्का लगाया। अभिषेक शर्मा ने 13 गेंद में 9 रन बनाए। आयुष बदोनी ने 7 गेंद में 2 रन बनाए।
एसीसी मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में भारत की शुरुआत खराब रही। पवन सर्राफ, नंदन यादव और ललित राजबंशी ने 1-1 विकेट लिया। पवन सर्राफ ने वैभव सूर्यवंशी को 26 रन पर बोल्ड किया। अभिषेक शर्मा को नंदन यादव ने शिकार बनाया। आयुष बदोनी स्टंप आउट हुए।
भारत-ए का पहला विकेट अभिषेक शर्मा के रूप में गिरा। वह 29 के स्कोर पर आउट हुए। दूसरा विकेट टीम स्कोर 36 पर गिरा, जबकि वैभव सूर्यवंशी के रूप में भारत-ए को तीसरा झटका लगा।
एसीसी मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें दो ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप-ए में श्रीलंका-ए, बांग्लादेश-ए, हांगकांग और अफगानिस्तान-ए की टीमें शामिल हैं। ग्रुप-बी में भारत-ए, नेपाल, पाकिस्तान शाहीन और यूएई शामिल हैं। टूर्नामेंट में 5 टेस्ट खेलने वाले देश और 3 एसोसिएट देशों की टीमें खेल रही हैं।
भारत-ए ने 2013 में एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब जीता था। तब से अब तक टीम खिताब नहीं जीत सकी है। श्रीलंका-ए ने दो बार जबकि पाकिस्तान शाहीन ने 3 बार एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब जीता था। अफगानिस्तान-ए ने एक बार ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है।
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