साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर केशव महाराज। (File Photo- ANI)
SA vs BAN: साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश के खिलाफ आगामी वनडे और टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए टीम का ऐलान किया है। साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश के खिलाफ एडेन मार्करम, कगिसो रबाडा और मार्को जानसेन को आराम देने का फैसला किया है। वहीं केशव महाराज को वनडे टीम का कप्तान बनाया है, जबकि ब्योर्न फोर्टुइन को टी20 इंटरनेशनल सीरीज में टीम का नेतृत्व करेंगे।
साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी की वनडे टीम में वापसी हुई है। ओटनील बार्टमैन चयन के लिए उपलब्ध नहीं हैं। उन्हें बाईं हैमस्ट्रिंग में चोट लगी है। साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्खिया की भी वनडे टीम में वापसी हुई है। हाल ही में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में वापसी की थी। नॉर्खिया तीन साल से अधिक समय बाद वनडे मैच खेलते हुए नजर आ सकते हैं। लुंगी एनगिडी के अलावा कार्बिन बॉश, गेराल्ड कोएत्जी, डुआन जानसेन और नकोबानी मोकोएना भी वनडे टीम का हिस्सा हैं।
सिनेथेम्बा केशिले को भी साउथ अफ्रीका की वनडे टीम में जगह मिली है। वह टी20 इंटरनेशनल टीम का भी हिस्सा हैं। उन्होंने 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ दो वनडे मैच खेले थे। इसके बाद से वह टीम से बाहर चल रहे थे। टी20I टीम के प्रमुख खिलाड़ी डेवाल्ड ब्रेविस को ऑस्ट्रेलिया सीरीज से बाहर किए जाने के बाद वनडे टीम में जगह दी गई है, जबकि लुआन-ड्रे प्रीटोरियस को भी दोनों टीमों में शामिल किया गया है।
लुंगी एनगिडी की वापसी पर मुख्य कोच शुक्री कॉनराड ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि वह टेस्ट टीम में रहते हुए रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया का अंतिम चरण पूरा कर रहे हैं। वह इसके लिए मैदान पर वापसी को उत्सुक हैं। व्हाइट बॉल क्रिकेट में पिछले सीजन उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। उम्मीद है कि वे उसी लय को बरकरार रखेंगे।
केशव महाराज (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, कॉर्बिन बॉश, गेराल्ड कोएत्जी, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी जॉर्जी, ब्योर्न फोर्टुइन, जॉर्डन हरमन, डुआन जानसेन, नकोबानी मोकोएना, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, एनरिक नॉर्खिया, लुंगी एनगिडी, सिनेथेम्बा केशिले और ट्रिस्टन स्टब्स।
ब्योर्न फोर्टुइन (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, गेराल्ड कोएत्जी, कॉनर एस्टरहुइजन, डोनोवन फरेरा, जॉर्डन हरमन, डुआन जानसेन, क्वेना मफाका, नकोबानी मोकोएना, नकाबा पीटर, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, सिनेथेम्बा केशिले, ट्रिस्टन स्टब्स और प्रेनेलन सुब्रायन।
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