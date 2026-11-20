साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी की वनडे टीम में वापसी हुई है। ओटनील बार्टमैन चयन के लिए उपलब्ध नहीं हैं। उन्हें बाईं हैमस्ट्रिंग में चोट लगी है। साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्खिया की भी वनडे टीम में वापसी हुई है। हाल ही में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में वापसी की थी। नॉर्खिया तीन साल से अधिक समय बाद वनडे मैच खेलते हुए नजर आ सकते हैं। लुंगी एनगिडी के अलावा कार्बिन बॉश, गेराल्ड कोएत्जी, डुआन जानसेन और नकोबानी मोकोएना भी वनडे टीम का हिस्सा हैं।