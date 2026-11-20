KL Rahul Test Records: भारत ने न्‍यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्‍ट के दूसरे दिन केएल राहुल और यशस्‍वी जायसवाल के अर्धशतकों के दम पर अपनी पहली पारी में एक विकेट खोकर 159 रन बना लिए हैं। हालांकि टीम इंडिया अभी भी मेजबान टीम से पहली पारी के आधार पर 209 रन पीछे है। लेकिन, केएल राहुल ने 116 गेंदों पर नाबाद 52 रनों की पारी खेलकर इतिहास रच दिया है। उन्‍होंने न्‍यूजीलैंड के खिलाफ अपने पहले ही टेस्‍ट में अर्धशतक के साथ एक ऐसी खास उपलब्धि हासिल की है, जो अपने इंटरनेशनल करियर में गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग जैसे दिग्‍गज भी हासिल नहीं कर सके।