भारतीय ओपनर केएल राहुल। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
IND vs NZ 1st Test Day 2 Highlights: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में जारी पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन कीवी टीम पहली पारी में 268 के स्कोर पर ऑलआउट हुई थी। न्यूजीलैंड के लिए ग्लेन फिलिप्स ने शतक, तो हेनरी निकोल्स ने नाबाद 175 रन की पारी खेली। इसके जवाब में भारत ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक एक विकेट के नुकसान पर 159 रन बना लिए हैं। टीम इंडिया अब न्यूजीलैंड से पहली पारी के आधार पर 209 रन पीछे हैं। केएल राहुल 52 और देवदत्त पडिक्कल 16 बनाकर खेल रहे हैं।
वेलिंगटन में दूसरे दिन न्यूजीलैंड ने 243/5 से आगे खेलते हुए पहले सेशन में 26 ओवरों में 74 रन बनाए और इस सेशन में एक विकेट भी गंवाया। ग्लेन फिलिप्स ने 216 गेंदों पर 118 रन बनाकर आकाश दीप का शिकार बने। वहीं, निकोल्स लंच तक 302 गेंदों पर 146 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि नाथन स्मिथ 13 रन बनाकर नॉट आउट थे। इसके बाद दूसरे सेशन में न्यूजीलैंड ने 4 विकेट खोकर 51 रन बनाए। इस तरह कीवी टीम ने दूसरे दिन 125 रन के भीतर अपने पांच विकेट गंवाए।
न्यूजीलैंड को दूसरे दिन दूसरे सेशन में 7वां झटका 318 के स्कोर पर लगा। जब नाथन स्मिथ को 14 के निजी स्कोर प्रसिद्ध कृष्णा ने अपना शिकार बनाया। फिर काइल जेमीसन (11) के रूप में टीम को 8वां झटका 343 के स्कोर पर लगा। उन्हें अंशुल कंबोज ने आउट किया। फिर 9वां विकेट 348 के स्कोर पर मैट हेनरी (1) के रूप में गिरा। इसके बाद 10वां और आखिरी विकेट 368 के स्कोर पर जैकब डफी (4) के रूप में गिरा। वहीं, हेनरी निकोल्स 335 गेंदों पर 175 रन पर नाबाद रहे। भारत की ओर से सबसे ज्यादा जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट लिए।
भारत को दूसरे दिन पहले पारी में बेहद ही शानदार शुरुआत मिली। जब यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के बीच पहले विकेट के लिए 167 गेंदों पर 130 रन की साझेदारी हुई। यशस्वी 89 गेंदों पर 16 चौकों की मदद से 85 रन बनाकर मैट हेनरी का शिकार बने। दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने एक विकेट के नुकसान पर 159 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए हैं। भारत अभी भी न्यूजीलैंड से पहली पारी के आधार पर 209 रन पीछे है। केएल राहुल 116 गेंदों पर 5 चौके की मदद से 52 रन और देवदत्त पडिक्कल 35 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 16 रन बनाकर नाबाद पवेलियन लौटे हैं।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल