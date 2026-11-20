भारत को दूसरे दिन पहले पारी में बेहद ही शानदार शुरुआत मिली। जब यशस्‍वी जायसवाल और केएल राहुल के बीच पहले विकेट के लिए 167 गेंदों पर 130 रन की साझेदारी हुई। यशस्‍वी 89 गेंदों पर 16 चौकों की मदद से 85 रन बनाकर मैट हेनरी का शिकार बने। दिन का खेल खत्‍म होने तक भारत ने एक विकेट के नुकसान पर 159 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगा दिए हैं। भारत अभी भी न्‍यूजीलैंड से पहली पारी के आधार पर 209 रन पीछे है। केएल राहुल 116 गेंदों पर 5 चौके की मदद से 52 रन और देवदत्‍त प‍डिक्‍कल 35 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 16 रन बनाकर नाबाद पवेलियन लौटे हैं।