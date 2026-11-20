सचिन तेंदुलकर अपनी तस्वीर को निहारते हुए। (फाइल फोटो सोर्स: IANS)
Sachin Tendulkar On this Day: दुनिया में क्रिकेट भगवान के नाम से मशहूर सचिन तेंदुलकर ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में ऐसे कई रिकॉर्ड बनाए, जिन्हें आज तक कोई नहीं तोड़ सका है। एक ऐसा ही महारिकॉर्ड उन्होंने आज ही के दिन 20 नवंबर को 17 साल पहले बनाया था, जब उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अहमदाबाद में खेले गए मैच के दौरान अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 30,000 हजार रन पूरे किए थे। आज तक दुनिया का कोई भी बल्लेबाज उस माइलस्टोन तक नहीं पहुंच सका है। हालांकि टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके भारत की रन मशीन के नाम से मशहूर विराट कोहली इस मील के पत्थर के काफी करीब पहुंच चुके हैं और 2027 के वनडे वर्ल्ड कप तक वह इस बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं।
बता दें कि सचिन तेंदुलकर ने सभी इंटरनेशन फॉर्मेट में 1989 से 2013 के बीच अपने करियर में कुल 664 मैच खेले। इन मैचों की 782 पारियों में उन्होंने 34,357 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 100 शतक और 164 अर्धशतक आए। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 248* रहा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने से पहले उन्होंने 2009 में श्रीलंका के खिलाफ अहमदाबाद में खेले गए मैच में उन्होंने 20 नवंबर को 30 हजार इंटरनेशनल रन पूरे किए थे।
शायद उनके सबसे ज्यादा रन के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाए, लेकिन उनके 30 हजार रन के माइलस्टोन तक विराट कोहली पहुंच सकते हैं। टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके कोहली अब सिर्फ वनडे इंटरनेशन क्रिकेट ही खेलते हैं। वह 2008 से लेकर अब तक 570 मैचों की 636 पारियों में 28,613 रन बना चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 86 शतक और 149 अर्धशतक आए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 254* रन है। उन्हें अब 30 हजार रनों के माइलस्टोन तक पहुंचने के लिए सिर्फ 1387 रनों की दरकार है। वनडे वर्ल्ड कप 2027 तक वह इस मुकाम को हासिल कर सकते हैं।
|रैंक
|खिलाड़ी
|करियर
|मैच
|पारियां
|रन
|सर्वोच्च स्कोर
|औसत
|शतक
|अर्धशतक
|1
|सचिन तेंदुलकर (भारत)
|1989-2013
|664
|782
|34,357
|248*
|48.52
|100
|164
|2
|विराट कोहली (भारत)
|2008-2026
|570
|636
|28,613
|254*
|52.59
|86
|149
|3
|कुमार संगकारा (श्रीलंका)
|2000-2015
|594
|666
|28,016
|319
|46.77
|63
|153
|4
|रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया)
|1995-2012
|560
|668
|27,483
|257
|45.95
|71
|146
|5
|महेला जयवर्धने (श्रीलंका)
|1997-2015
|652
|725
|25,957
|374
|39.15
|54
|136
|6
|जैक्स कैलिस (दक्षिण अफ्रीका)
|1995-2014
|519
|617
|25,534
|224
|49.10
|62
|149
|7
|राहुल द्रविड़ (भारत)
|1996-2012
|509
|605
|24,208
|270
|45.41
|48
|146
|8
|जो रूट (इंग्लैंड)
|2012-2026
|403
|529
|23,272
|262
|49.51
|61
|124
|9
|ब्रायन लारा (वेस्टइंडीज)
|1990-2007
|430
|521
|22,358
|400*
|46.28
|53
|111
|10
|सनथ जयसूर्या (श्रीलंका)
|1989-2011
|586
|651
|21,032
|340
|34.14
|42
|103
|रैंक
|खिलाड़ी
|करियर
|मैच
|पारियां
|रन
|सर्वोच्च स्कोर
|औसत
|शतक
|अर्धशतक
|1
|सचिन तेंदुलकर
|1989-2013
|664
|782
|34,357
|248*
|48.52
|100
|164
|2
|विराट कोहली
|2008-2026
|570
|636
|28,613
|254*
|52.59
|86
|149
|3
|राहुल द्रविड़
|1996-2012
|504
|599
|24,064
|270
|45.57
|48
|145
|4
|रोहित शर्मा
|2007-2026
|522
|554
|20,682
|264
|42.38
|52
|113
|5
|सौरव गांगुली
|1992-2008
|421
|485
|18,433
|239
|41.42
|38
|106
|6
|एमएस धोनी
|2004-2019
|535
|523
|17,092
|224
|44.74
|15
|108
|7
|वीरेंद्र सहवाग
|1999-2013
|363
|431
|16,892
|319
|40.60
|38
|70
|8
|मोहम्मद अजहरुद्दीन
|1984-2000
|433
|455
|15,593
|199
|39.77
|29
|79
|9
|सुनील गावस्कर
|1971-1987
|233
|316
|13,214
|236*
|46.20
|35
|72
|10
|युवराज सिंह
|2000-2017
|399
|388
|11,686
|169
|34.98
|17
|71
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