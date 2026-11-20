Sachin Tendulkar On this Day: दुनिया में क्रिकेट भगवान के नाम से मशहूर सचिन तेंदुलकर ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में ऐसे कई रिकॉर्ड बनाए, जिन्‍हें आज तक कोई नहीं तोड़ सका है। एक ऐसा ही महारिकॉर्ड उन्‍होंने आज ही के दिन 20 नवंबर को 17 साल पहले बनाया था, जब उन्‍होंने श्रीलंका के खिलाफ अहमदाबाद में खेले गए मैच के दौरान अपने अंतरराष्‍ट्रीय करियर में 30,000 हजार रन पूरे किए थे। आज तक दुनिया का कोई भी बल्‍लेबाज उस माइलस्‍टोन तक नहीं पहुंच सका है। हालांकि टी20 और टेस्‍ट क्रिकेट से संन्‍यास ले चुके भारत की रन मशीन के नाम से मशहूर विराट कोहली इस मील के पत्‍थर के काफी करीब पहुंच चुके हैं और 2027 के वनडे वर्ल्‍ड कप तक वह इस बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं।