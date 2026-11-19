Rohit Sharma spoke about some of the most special moment: भारतीय क्रिकेट में अपनी शानदार बल्लेबाजी और कप्तानी से खास पहचान बनाने वाले रोहित शर्मा के करियर में कई यादगार पल रहे हैं। इन उपलब्धियों के पीछे उनके परिवार का साथ और माता-पिता का आशीर्वाद भी रहा है। हर खिलाड़ी की तरह रोहित के लिए भी मैदान पर मिली कामयाबी से बढ़कर परिवार के चेहरे पर खुशी देखना खास है। हाल ही में उन्होंने अपने जीवन से जुड़े कुछ ऐसे ही खास पलों को याद किया और बताया कि उनके लिए परिवार का गर्व और प्यार कितना मायने रखता है।