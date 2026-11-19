वेस्टइंडीज की टीम 14 टेस्ट मैचों में 3 जीत, 8 हार और 3 ड्रॉ के साथ 27.38 पीसीटी अंकों के साथ सातवें स्थान पर है। श्रीलंका ने 7 टेस्ट मैचों में एक जीत, 2 हार और 4 ड्रॉ के साथ 15.48 पीसीटी अंक हासिल किए हैं। इस तरह टीम आठवें स्थान पर है। वहीं, पाकिस्तान 10 मैचों में 2 जीत, 7 हार और एक ड्रॉ के साथ 3.33 पीसीटी अंक लेकर सबसे निचले पायदान पर है।