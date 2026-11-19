साउथ अफ्रीकी टीम के खिलाड़ी। (Photo- IANS)
South Africa vs Bangladesh 1st Test: साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मैच जोहान्सबर्ग में खेला गया। साउथ अफ्रीका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश को पहले टेस्ट मैच में 9 विकेट से करारी शिकस्त दी।
इस जीत से साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 की अंक तालिका में जबरदस्त फायदा हुआ है। साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। न्यूजीलैंड की टीम एक पायदान खिसककर दूसरे स्थान पर पहुंच गई है।
साउथ अफ्रीका ने अब तक 8 मैच खेले हैं, जिनमें से 6 में जीत और 2 में हार मिली है। इस तरह दक्षिण अफ्रीका 75 पीसीटी अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर है। न्यूजीलैंड की टीम 6 मैचों में 4 जीत, एक ड्रॉ और एक हार के साथ 72.22 पीसीटी अंकों संग दूसरे स्थान पर काबिज है।
ऑस्ट्रेलिया 13 मैचों में 9 जीत और 4 हार के साथ 69.23 पीसीटी अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। वहीं, भारत ने अब तक 11 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें उसे 5 में जीत, 4 में हार और 2 मैच ड्रॉ रहे हैं। भारत 51.52 पीसीटी अंकों के साथ चौथे स्थान पर काबिज है।
बांग्लादेश और इंग्लैंड क्रमशः पांचवें और छठे स्थान पर हैं। बांग्लादेश ने 9 मैचों में 3 जीत, 4 हार और 2 ड्रॉ के साथ 40.74 पीसीटी अंक हासिल किए हैं। वहीं, इंग्लैंड ने 16 टेस्ट मैचों में 7 जीत, 8 हार और एक ड्रॉ के साथ 38.54 पीसीटी अंक हासिल किए हैं।
वेस्टइंडीज की टीम 14 टेस्ट मैचों में 3 जीत, 8 हार और 3 ड्रॉ के साथ 27.38 पीसीटी अंकों के साथ सातवें स्थान पर है। श्रीलंका ने 7 टेस्ट मैचों में एक जीत, 2 हार और 4 ड्रॉ के साथ 15.48 पीसीटी अंक हासिल किए हैं। इस तरह टीम आठवें स्थान पर है। वहीं, पाकिस्तान 10 मैचों में 2 जीत, 7 हार और एक ड्रॉ के साथ 3.33 पीसीटी अंक लेकर सबसे निचले पायदान पर है।
साउथ अफ्रीका ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश को पहले टेस्ट में 9 विकेट से रौंदा। द वांडरर्स क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश ने पहली पारी में 400 रन बनाए थे, जिसके जवाब में साउथ अफ्रीका ने 557 रन बनाकर 157 रन की बढ़त बनाई थी।
वहीं बांग्लादेश दूसरी इनिंग में 168 रन बनाकर आउट हुई थी। इस तरह साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 12 रनों का लक्ष्य मिला, जिसे मेजबान टीम ने मार्कस एकरमैन का विकेट खोकर हासिल कर लिया। साउथ अफ्रीका ने यह मुकाबला 9 विकेट से जीता।
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