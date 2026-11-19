भारत के खिलाफ शतक जड़ने के बाद बल्ला उठाते हेनरी निकोल्स। (फोटो सोर्स: एक्स@/BLACKCAPS)
India vs New Zealand 1st Test Day 1 Highlights: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेला जा रहा है। मेजबान न्यूजीलैंड ने पहले दिन टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 243 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए हैं। मेजबान कीवी टीम की ओर से हेनरी निकोल्स ने 221 गेदों पर 14 चौके की मदद से नाबाद 113 रन की शतकीय पारी खेली है, तो ग्लेन फिलिप्स ने 182 गेंदों पर 13 चौके की मदद से नाबाद 94 रन बनाए हैं। वहीं, भारत की ओर से स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने तीन विकेट चटकाए हैं।
टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला करने के बाद भारत ने अपने पेस अटैक के साथ शानदार शुरुआत की और हालात का फायदा उठाकर मेजबान टीम को शुरुआत में ही बैकफुट पर धकेल दिया। जब न्यूजीलैंड ने अपना पहला विकेट सिर्फ 2 रन के स्कोर पर कप्तान टॉम लैथम के रूप में गंवा दिया। लैथम बगैर खाता खोले पहले ही ओवर में शून्य पर जसप्रीत बुमराह का पहला शिकार बने। इसके बाद कीवी टीम का स्कोर 12 रन पर ही पहुंचा था कि अंकुश कंबोज ने दूसरे ओपनर डेवोन कॉनवे को चार रन पर आउट किया। मेहमान टीम ने पहले सेशन में अपना दबदबा बनाए रखा। जब आकाशदीप ने रचिन रवींद्र को 15 रन पर आउट किया, जबकि बुमराह ने डेरिल मिचेल को सिर्फ एक रन पर चलता कर दिया। लंच तक न्यूजीलैंड का स्कोर 60/4 था।
लंच ब्रेक के बाद मेजबान टीम की मुश्किलें और बढ़ गईं, जब बुमराह ने टॉम ब्लंडेल को पांच रन पर आउट कर दिया, जिससे न्यूजीलैंड का स्कोर 28.2 ओवर में 70/5 हो गया। यहां से कीवी टीम की पहली पारी जल्दी ही सिमटती नजर आ रही थी, लेकिन हेनरी निकोल्स और ग्लेन फिलिप्स ने मिलकर शानदार वापसी कराई। निकोल्स ने शानदार शतक लगाया। उन्होंने 221 गेंदों पर 113 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें 14 बाउंड्री शामिल थीं। वहीं, दूसरे छोर से फिलिप्स ने 182 गेंदों पर 13 बाउंड्री के साथ नाबाद 94 रन बनाए।
भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 17 ओवर में 52 रन देकर 3 विकेट लेकर सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं, कंबोज ने 57 रन देकर एक विकेट लिया। जबकि, आकाशदीप ने भी एक विकेट अपने नाम किया।
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