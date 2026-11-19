टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला करने के बाद भारत ने अपने पेस अटैक के साथ शानदार शुरुआत की और हालात का फायदा उठाकर मेजबान टीम को शुरुआत में ही बैकफुट पर धकेल दिया। जब न्‍यूजीलैंड ने अपना पहला विकेट सिर्फ 2 रन के स्‍कोर पर कप्‍तान टॉम लैथम के रूप में गंवा दिया। लैथम बगैर खाता खोले पहले ही ओवर में शून्‍य पर जसप्रीत बुमराह का पहला शिकार बने। इसके बाद कीवी टीम का स्‍कोर 12 रन पर ही पहुंचा था कि अंकुश कंबोज ने दूसरे ओपनर डेवोन कॉनवे को चार रन पर आउट किया। मेहमान टीम ने पहले सेशन में अपना दबदबा बनाए रखा। जब आकाशदीप ने रचिन रवींद्र को 15 रन पर आउट किया, जबकि बुमराह ने डेरिल मिचेल को सिर्फ एक रन पर चलता कर दिया। लंच तक न्यूजीलैंड का स्कोर 60/4 था।