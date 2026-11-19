भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा। (Photo- IANS)
19 नवंबर 2023 का वह दिन शायद ही कोई भारतीय क्रिकेट प्रेमी भूल पाएगा। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा था। हर तरफ तिरंगे लहरा रहे थे। टीम इंडिया लगातार 10 मुकाबले जीतकर फाइनल में पहुंची थी। पूरा देश तीसरी बार वर्ल्ड कप जीतने का सपना देख रहा था। तभी एक ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उसने भारतीय गेंदबाजों की मेहनत पर पानी फेरते हुए ऐसी पारी खेली कि विश्व कप की ट्रॉफी भारत के हाथों से निकल गई। दरअसल, यह बल्लेबाज कोई और नहीं, बल्कि स्टार क्रिकेटर ट्रेविस हेड था।
भारत के खिलाफ वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की थी। भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। शुभमन गिल 4 रन बनाकर आउट हो गए थे। हालांकि, भारतीय टीम निर्धारित 50 ओवर में अपने सभी विकेट गंवाकर 240 रन ही बना सकी थी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने 31 गेंदों पर 47 रन बनाए थे। वहीं, दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली ने 54 और केएल राहुल ने 66 रनों का योगदान दिया।
भारत से मिले 241 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत भी खराब रही थी। पहले मोहम्मद शमी ने डेविड वॉर्नर (7 रन) को आउट किया था। उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने मिचेल मार्श (15 रन) और स्टीव स्मिथ (4 रन) को आउट कर ऑस्ट्रेलिया को तगड़ा झटका दिया था। महज 47 रन पर ऑस्ट्रेलिया के तीन विकेट गिर चुके थे। भारतीय प्रशंसकों को जीत नजर आने लगी थी। लेकिन इसके बाद ट्रेविस हेड ने मोर्चा संभाल लिया। उनका साथ दूसरे छोर पर मार्नस लाबुशेन ने दिया। दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर प्रहार करना शुरू किया। चौकों और छक्कों की बरसात होने लगी।
ट्रेविस हेड ने हर गेंदबाज के खिलाफ बेहतरीन शॉट लगाए। उन्हें रोकना भारतीय टीम के लिए मुश्किल होता चला गया। हालांकि, ट्रेविस हेड 120 गेंदों पर 137 रन बनाकर आउट हो गए। इस पारी के दौरान उन्होंने 15 चौके और 4 छक्के लगाए। ट्रेविस हेड और मार्नस लाबुशेन के बीच चौथे विकेट के लिए 192 रनों की साझेदारी हुई। इस साझेदारी ने भारत की जीत की उम्मीदों को लगभग खत्म कर दिया।
इसके बाद मार्नस लाबुशेन ने ग्लेन मैक्सवेल के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को 43 ओवर में जीत दिला दी। मार्नस ने नाबाद 58 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 43 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 241 रन बना लिए। भारत को छह विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया।
ट्रेविस हेड को शानदार बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के बाद एक तरफ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जश्न मना रहे थे, तो दूसरी तरफ भारतीय खिलाड़ियों और प्रशंसकों के चेहरों पर निराशा साफ झलक रही थी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की आंखें नम थीं। करोड़ों भारतीयों का सपना टूट चुका था। 19 नवंबर की वह शाम भारतीय क्रिकेट इतिहास की ऐसी याद बन गई, जिसे भुलाना किसी भी भारतीय क्रिकेट प्रेमी के लिए आसान नहीं है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल से पहले पैट कमिंस का बयान काफी चर्चा में रहा था। मुकाबले से पहले उन्होंने कहा था कि वह अहमदाबाद में भारतीय प्रशंसकों को चुप कराना जानते हैं। मैच के दौरान कुछ ऐसा ही हुआ, जिसने भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों को सदमे में डाल दिया।
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