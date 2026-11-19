भारत से मिले 241 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत भी खराब रही थी। पहले मोहम्मद शमी ने डेविड वॉर्नर (7 रन) को आउट किया था। उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने मिचेल मार्श (15 रन) और स्टीव स्मिथ (4 रन) को आउट कर ऑस्ट्रेलिया को तगड़ा झटका दिया था। महज 47 रन पर ऑस्ट्रेलिया के तीन विकेट गिर चुके थे। भारतीय प्रशंसकों को जीत नजर आने लगी थी। लेकिन इसके बाद ट्रेविस हेड ने मोर्चा संभाल लिया। उनका साथ दूसरे छोर पर मार्नस लाबुशेन ने दिया। दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर प्रहार करना शुरू किया। चौकों और छक्कों की बरसात होने लगी।