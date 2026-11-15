IND vs NZ: न्यूजीलैंड के वो खिलाड़ी, जो WTC में बिगाड़ सकते हैं भारत का खेल

IND vs NZ ODI Series: भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट 19 से 23 नवंबर तक वेलिंगटन में खेला जाएगा। वहीं क्राइस्टचर्च में 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक आमने-सामने होंगी। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम का लक्ष्य न्यूजीलैंड की धरती पर जीत दर्ज कर WTC 2025-27 पॉइंट टेबल में अपनी स्थिति मजबूत करना होगा। हालांकि, टॉम लैथम के नेतृत्व वाली कीवी टीम को उसके घरेलू मैदान पर हराना आसान नहीं होगा। वेलिंगटन और क्राइस्टचर्च की तेज गेंदबाजों के अनुकूल परिस्थितियों में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज और गेंदबाज भारत के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं।