SA vs BAN 1st Test: कगिसो रबाडा का कमाल, 5 विकेट लेकर मखाया एंटिनी के रिकॉर्ड की बराबरी की

साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा। (Photo- X/@ICC)
Kagiso Rabada: साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला जोहान्सबर्ग में खेला जा रहा है। इस मैच में साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पहली पारी में 5 विकेट हासिल किए। इसके साथ ही रबाडा टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में 5 या उससे अधिक विकेट लेने का कारनामा 18वीं बार करने वाले साउथ अफ्रीका के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने इस उपलब्धि के साथ मखाया एंटिनी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। एंटिनी ने भी टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में 5 या उससे अधिक विकेट लेने का कारनामा 18 बार किया था।
साउथ अफ्रीका की ओर से टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में सर्वाधिक बार 5 या उससे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड डेल स्टेन के नाम है। उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए 26 बार यह उपलब्धि हासिल की है। वहीं, दिग्गज गेंदबाज एलन डोनाल्ड ने 20 बार एक पारी में 5 या उससे अधिक विकेट चटकाए हैं।
|खिलाड़ी
|मैच
|इनिंग
|सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी
|5 विकेट हॉल
|डेल स्टेन
|93
|171
|7/51
|26
|एलन डोनाल्ड
|72
|129
|8/71
|20
|कगिसो रबाडा
|76*
|139
|7/112
|18
|मखाया एंटिनी
|101
|190
|7/37
|18
|शॉन पोलॉक
|108
|202
|7/87
|16
पहले टेस्ट मैच के पहले दिन तीसरे सत्र तक बांग्लादेश ने पहली पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 245 रन बना लिए थे। उसके सभी पांचों विकेट साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने झटके। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था।
बांग्लादेश की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम का खाता खुलने से पहले ही महफिजुल इस्लाम और मोमिनुल हक बिना खाता खोले आउट हो गए। इसके बाद कप्तान नजमुल हुसैन शांतो भी पवेलियन लौट गए। इस तरह बांग्लादेश ने महज 22 रन पर अपने तीन विकेट गंवा दिए और टीम मुश्किल में नजर आने लगी। ऐसे में तौहीद हृदोय और तंजीद हसन तमीम ने चौथे विकेट के लिए 152 गेंदों में 99 रन की साझेदारी कर बांग्लादेश को शुरुआती झटकों से उबारा। तंजीद हसन तमीम 67 रन बनाकर आउट हुए।
उनके आउट होने के बाद मुश्फिकुर रहीम बल्लेबाजी करने आए, लेकिन रबाडा ने उन्हें बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। इसके बाद तौहीद हृदोय ने लिटन दास के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। खबर लिखे जाने तक लिटन दास 65 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे, जबकि तौहीद हृदोय 83 रन बनाकर खेल रहे थे।
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