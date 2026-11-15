SA vs BAN 1st Test: कगिसो रबाडा का कमाल, 5 विकेट लेकर मखाया एंटिनी के रिकॉर्ड की बराबरी की

Kagiso Rabada: साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला जोहान्सबर्ग में खेला जा रहा है। इस मैच में साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पहली पारी में 5 विकेट हासिल किए। इसके साथ ही रबाडा टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में 5 या उससे अधिक विकेट लेने का कारनामा 18वीं बार करने वाले साउथ अफ्रीका के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने इस उपलब्धि के साथ मखाया एंटिनी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। एंटिनी ने भी टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में 5 या उससे अधिक विकेट लेने का कारनामा 18 बार किया था।