तौहीद हृदोय के शतक से संभला बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में बनाया अपना सबसे बड़ा स्कोर

तौहीद हृदोय और लिटन दास। (Photo- ICC)
South Africa vs Bangladesh, 1st Test: साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला जोहान्सबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में खेला जा रहा है। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक बांग्लादेश ने अपनी पहली पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 327 रन बना लिए हैं। टेस्ट क्रिकेट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ बांग्लादेश का यह अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। दिन का खेल समाप्त होने तक लिटन दास 92 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे।
बांग्लादेश ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि, टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। एक छोर पर तंजीद हसन तमीम ने साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों का डटकर सामना किया, जबकि दूसरी ओर महफिजुल इस्लाम और मोमिनुल हक बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। बांग्लादेश शुरुआती दो झटकों से उबर भी नहीं पाया था कि 22 रन के स्कोर पर कप्तान नजमुल हुसैन शांतो के रूप में उसे तीसरा झटका लग गया। शांतो 12 रन बनाकर आउट हुए।
तीन विकेट जल्दी गिरने के बाद तंजीद हसन तमीम और तौहीद हृदोय ने पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए न केवल टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला, बल्कि चौथे विकेट के लिए 152 गेंदों में 99 रन की अहम साझेदारी भी की।
इस साझेदारी को तंजीद हसन तमीम के आउट होने के साथ ब्रेक लगा। वह 108 गेंदों में 67 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद बांग्लादेश को एक और झटका लगा, जब नए बल्लेबाज मुश्फिकुर रहीम बिना खाता खोले आउट हो गए।
मुश्फिकुर रहीम के आउट होने के बाद तौहीद हृदोय ने लिटन दास के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों का मजबूती से सामना किया। इस दौरान तौहीद हृदोय ने अपने टेस्ट करियर का दूसरा शतक पूरा किया, जबकि लिटन दास ने भी अर्धशतक जड़ा।
दोनों बल्लेबाजों ने छठे विकेट के लिए 298 गेंदों में 206 रन की शानदार साझेदारी कर साउथ अफ्रीका पर दबाव बना दिया। हालांकि, दिन की आखिरी गेंद पर मार्को यानसन ने तौहीद हृदोय को एलबीडब्ल्यू आउट कर इस साझेदारी को तोड़ दिया।
तौहीद हृदोय 227 गेंदों में 137 रन बनाकर आउट हुए। अपनी शतकीय पारी के दौरान उन्होंने 14 चौके और एक छक्का लगाया। वहीं, दिन का खेल समाप्त होने तक लिटन दास 92 रन बनाकर नाबाद रहे।
साउथ अफ्रीका की ओर से पहले दिन कगिसो रबाडा सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 17 ओवर में 51 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए। वहीं, मार्को यानसन को एक सफलता मिली। साउथ अफ्रीका का कोई अन्य गेंदबाज पहले दिन विकेट लेने में सफल नहीं रहा।
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