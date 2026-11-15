तौहीद हृदोय के शतक से संभला बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में बनाया अपना सबसे बड़ा स्कोर

South Africa vs Bangladesh, 1st Test: साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला जोहान्सबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में खेला जा रहा है। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक बांग्लादेश ने अपनी पहली पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 327 रन बना लिए हैं। टेस्ट क्रिकेट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ बांग्लादेश का यह अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। दिन का खेल समाप्त होने तक लिटन दास 92 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे।