15 नवंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

तौहीद हृदोय के शतक से संभला बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में बनाया अपना सबसे बड़ा स्कोर

SA vs BAN: साउथ अफ्रीका vs बांग्लादेश पहले टेस्ट के पहले दिन बांग्लादेश ने 6 विकेट पर 327 रन बनाए। तौहीद हृदोय ने 137 रन की शतकीय पारी खेली, जबकि लिटन दास 92 रन बनाकर नाबाद रहे। कगिसो रबाडा ने 5 विकेट झटके।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Updated: 15 Nov 2026, 10:05 PM IST

South Africa vs Bangladesh

तौहीद हृदोय और लिटन दास। (Photo- ICC)

South Africa vs Bangladesh, 1st Test: साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला जोहान्सबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में खेला जा रहा है। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक बांग्लादेश ने अपनी पहली पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 327 रन बना लिए हैं। टेस्ट क्रिकेट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ बांग्लादेश का यह अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। दिन का खेल समाप्त होने तक लिटन दास 92 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे।

बांग्लादेश को लगे शुरुआती झटके

बांग्लादेश ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि, टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। एक छोर पर तंजीद हसन तमीम ने साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों का डटकर सामना किया, जबकि दूसरी ओर महफिजुल इस्लाम और मोमिनुल हक बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। बांग्लादेश शुरुआती दो झटकों से उबर भी नहीं पाया था कि 22 रन के स्कोर पर कप्तान नजमुल हुसैन शांतो के रूप में उसे तीसरा झटका लग गया। शांतो 12 रन बनाकर आउट हुए।

SA vs BAN 1st Test: कगिसो रबाडा का कमाल, 5 विकेट लेकर मखाया एंटिनी के रिकॉर्ड की बराबरी की

ये भी पढ़ें
Kagiso rabada Record

तौहीद और तमीम ने संभाली पारी

तीन विकेट जल्दी गिरने के बाद तंजीद हसन तमीम और तौहीद हृदोय ने पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए न केवल टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला, बल्कि चौथे विकेट के लिए 152 गेंदों में 99 रन की अहम साझेदारी भी की।

इस साझेदारी को तंजीद हसन तमीम के आउट होने के साथ ब्रेक लगा। वह 108 गेंदों में 67 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद बांग्लादेश को एक और झटका लगा, जब नए बल्लेबाज मुश्फिकुर रहीम बिना खाता खोले आउट हो गए।

तौहीद हृदोय ने जड़ा दूसरा टेस्ट शतक

मुश्फिकुर रहीम के आउट होने के बाद तौहीद हृदोय ने लिटन दास के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों का मजबूती से सामना किया। इस दौरान तौहीद हृदोय ने अपने टेस्ट करियर का दूसरा शतक पूरा किया, जबकि लिटन दास ने भी अर्धशतक जड़ा।

दोनों बल्लेबाजों ने छठे विकेट के लिए 298 गेंदों में 206 रन की शानदार साझेदारी कर साउथ अफ्रीका पर दबाव बना दिया। हालांकि, दिन की आखिरी गेंद पर मार्को यानसन ने तौहीद हृदोय को एलबीडब्ल्यू आउट कर इस साझेदारी को तोड़ दिया।

तौहीद हृदोय 227 गेंदों में 137 रन बनाकर आउट हुए। अपनी शतकीय पारी के दौरान उन्होंने 14 चौके और एक छक्का लगाया। वहीं, दिन का खेल समाप्त होने तक लिटन दास 92 रन बनाकर नाबाद रहे।

कगिसो रबाडा ने झटके 5 विकेट

साउथ अफ्रीका की ओर से पहले दिन कगिसो रबाडा सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 17 ओवर में 51 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए। वहीं, मार्को यानसन को एक सफलता मिली। साउथ अफ्रीका का कोई अन्य गेंदबाज पहले दिन विकेट लेने में सफल नहीं रहा।

ICC का 2035 तक का मेंस क्रिकेट कैलेंडर जारी, जानें भारत-बांग्लादेश कब करेंगे वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी?

ये भी पढ़ें
ICC major men's cricket tournaments until 2035
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.