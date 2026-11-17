इंडियन प्रीमियर लीग। (Photo- IPL)
Indian Premier League 2027: आईपीएल 2027 से पहले एक और बड़ी ट्रेड डील हुई है। राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच हुई ट्रेड डील में कुल 3 खिलाड़ियों की अदला-बदली हुई है। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने वाले अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और बाएं हाथ के स्पिनर एम. सिद्धार्थ आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 सीजन में राजस्थान रॉयल्स (RR) की ओर से खेलते नजर आएंगे। दोनों खिलाड़ियों को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) से ट्रेड किया गया है।
मोहम्मद शमी को लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले 10 करोड़ रुपए में खरीदा था, लेकिन अब वह 8 करोड़ रुपए की संशोधित कीमत पर राजस्थान रॉयल्स में शामिल होंगे। मोहम्मद शमी अपने शानदार गेंदबाजी कौशल और विकेट लेने की क्षमता से राजस्थान की गेंदबाजी को मजबूती देंगे। उन्होंने अब तक IPL के 132 मैचों में कुल 145 विकेट हासिल किए हैं। इस तेज गेंदबाज ने 2026 संस्करण में एलएसजी के लिए 12 विकेट लिए थे।
वहीं, अपनी सटीक गेंदबाजी और शानदार नियंत्रण के लिए पहचाने जाने वाले बाएं हाथ के स्पिनर एम सिद्धार्थ भी लखनऊ से राजस्थान रॉयल्स में शामिल होंगे। उन्हें उनकी मौजूदा फीस 75 लाख रुपए में ट्रेड किया गया है। बाएं हाथ के स्पिनर एम सिद्धार्थ ने तीन सीजन में एलएसजी के लिए खेलते हुए कुल नौ मैच खेले हैं।
दूसरी ओर, ऑलराउंडर सैम करन राजस्थान रॉयल्स से लखनऊ सुपर जायंट्स में शामिल होंगे। उन्हें उनकी मौजूदा फीस 2.4 करोड़ रुपए में ट्रेड किया गया है।
ग्रोइन इंजरी के कारण सैम करन आईपीएल 2026 में आरआर के लिए नहीं खेल पाए थे। सीएसके और पीबीकेएस के लिए पहले खेल चुके सैम करन 2.4 करोड़ रुपए की मौजूदा फीस पर एलएसजी में शामिल होंगे।
सैम करन ने अपने IPL करियर में अब तक 59 विकेट लेने के साथ 997 रन बनाए हैं। अपनी विविधतापूर्ण गेंदबाजी और दबाव की परिस्थितियों में शानदार प्रदर्शन करने की क्षमता के लिए मशहूर करन लखनऊ की टीम को अतिरिक्त मजबूती और संतुलन प्रदान करेंगे।
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