Indian Premier League 2027: आईपीएल 2027 से पहले एक और बड़ी ट्रेड डील हुई है। राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच हुई ट्रेड डील में कुल 3 खिलाड़ियों की अदला-बदली हुई है। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने वाले अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और बाएं हाथ के स्पिनर एम. सिद्धार्थ आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 सीजन में राजस्थान रॉयल्स (RR) की ओर से खेलते नजर आएंगे। दोनों खिलाड़ियों को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) से ट्रेड किया गया है।