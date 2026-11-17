Aakash Chopra on RCB: मशहूर कमेंटेटर और भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने इंडियन प्रीमियर लीग 2027 (IPL 2027) की रिटेंशन और रिलीज आने से पहले कई टीमों में बड़े बदलावों की बात कही है। इसी बीच रिटेंशन रिलीज डेडलाइन से ठीक पहले उन्‍होंने एक और बड़ी भविष्‍यवाणी कर दी है। उन्‍होंने कहा कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के पास आगामी आईपीएल सीजन के लिए अपनी टीम में बड़े बदलाव करने की कोई खास वजह नहीं है। उन्‍होंने कहा कि डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी को लगातार अपने तीसरे खिताब की तलाश होगी। ऐसे में दो बार चैंपियन टीम में कोई बदलाव नहीं करना चाहेगी।