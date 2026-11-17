Shubman Gill Press Conference before IND vs NZ 1st Test: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज का पहला टेस्‍ट वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेला जाना है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के लिहाज से यह सीरीज भारत के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। न्यूजीलैंड की परिस्थितियों और बेसिन रिजर्व ग्राउंड की पिच की पहली झलक सामने आने के बाद अब सभी की नजरें टीम इंडिया के कॉम्बिनेशन पर होंगी। इसी बीच 19 नवंबर को खेले जाने वाले इस मुकाबले से पहले मंगलवार को भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी घोषणा की है। उन्‍होंने कहा कि परिस्थितियों को देखकर हम चार तेज गेंदबाजों के साथ उतरेंगे। यहां टी20 और वनडे सीरीज में भी तेज गेंदबाजों को फायदा मिला था, जिस वजह से टेस्ट में भी उसी कॉम्बिनेशन के साथ उतरना चाहेंगे।