न्यूजीलैंड टेस्ट टीम। (फाइल फोटो सोर्स: BCCI)
Mitchell Santner Ruled out from IND vs NZ Tests: न्यूजजीलैंड को दो दिन बाद 19 नवंबर से भारत के खिलाफ शुरू होने जा रही टेस्ट सीरीज से पहले तगड़ा झटका लगा है। खबर है कि स्टार ऑलराउंडर मिचेल सैंटनर आगामी दो मैचों की आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सीरीज से बाहर हो गए हैं। उन्हें हाल ही में माउंट माउंगानुई में भारत के खिलाफ पांचवें और आखिरी वनडे के दौरान बल्लेबाजी करते समय हाथ में चोट लग गई थी। स्कैन के बाद पता चला है कि उनके दाहिने हाथ में फ्रैक्चर है। उनकी जगह डीन फॉक्सक्रॉफ्ट को न्यूजीलैंड के टेस्ट स्क्वॉड में जगह दी गई है।
न्यूजीलैंड के व्हाइट बॉल कप्तान और अनुभवी ऑलराउंडर सैंटनर भारत के खिलाफ शुरू होने वाले दो मैचों में नहीं खेल पाएंगे। अब वह 9 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने वाली चार मैचों की सीरीज के लिए फिट होने के लिए रिहैब पर रहेंगे। न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ सीरीज के लिए अपने 14 खिलाड़ियों की टीम में ऑलराउंडर डीन फॉक्सक्रॉफ्ट को शामिल किया है, जिसमें दाएं हाथ के स्पिनर वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में सीरीज का पहला मैच खेलने की दौड़ में शामिल हैं।
बता दें कि न्यूजीलैंड की टेस्ट टीम मौजूदा आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप स्टैंडिंग में शीर्ष पर काबिज है। वह 2024 में सब-कॉन्टिनेंट पर एशियाई टीम के खिलाफ 3-0 से सीरीज जीतने वाली अपनी सबसे हालिया टेस्ट सीरीज को दोहराने की कोशिश करेगी।
ज्ञात हो कि न्यूजीलैंड के दौरे पर भारतीय टीम ने अब तक कमाल का प्रदर्शन किया है। टीम इंडिया ने टी20 इंटरनेशनल सीरीज 3-2 से अपने नाम की। वहीं, पांच मैचों की वनडे सीरीज में भी मेजबान टीम को 3-1 से शिकस्त दी। अब शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम टेस्ट सीरीज पर भी कब्जा करने के इरादे से उतरेगी।
टॉम लैथम (कप्तान), रचिन रवींद्र, विल यंग, डेवोन कॉनवे, डेरिल मिचेल, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, ग्लेन फिलिप्स, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, हेनरी निकोल्स, जैकब डफी, नाथन स्मिथ, टॉम ब्लंडेल, और ब्लेयर टिकनर।
पहला टेस्ट- 19 से 24 नवंबर, वेलिंगटन
दूसरा टेस्ट- 27 नवंबर से 1 दिसंबर, क्राइस्टचर्च
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