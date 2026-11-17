Mitchell Santner Ruled out from IND vs NZ Tests: न्यूजजीलैंड को दो दिन बाद 19 नवंबर से भारत के खिलाफ शुरू होने जा रही टेस्‍ट सीरीज से पहले तगड़ा झटका लगा है। खबर है कि स्टार ऑलराउंडर मिचेल सैंटनर आगामी दो मैचों की आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सीरीज से बाहर हो गए हैं। उन्‍हें हाल ही में माउंट माउंगानुई में भारत के खिलाफ पांचवें और आखिरी वनडे के दौरान बल्‍लेबाजी करते समय हाथ में चोट लग गई थी। स्कैन के बाद पता चला है कि उनके दाहिने हाथ में फ्रैक्चर है। उनकी जगह डीन फॉक्सक्रॉफ्ट को न्यूजीलैंड के टेस्ट स्‍क्‍वॉड में जगह दी गई है।