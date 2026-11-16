राजस्थान ने डिफेंडिंग चैंपियन झारखंड को 55 रनों से रौंदा, लगातार दूसरी जीत के साथ SMAT 2026 की पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंचा

Rajasthan vs Jharkhand in SMAT 2026: देश के सबसे बड़े घरेलू टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्‍ताक अली टॉफी 2026 में सोमवार 16 नवंबर को ग्रुप चरण में दूसरे दौर के मुकाबले खेले जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुंबई के शरद पवार क्रिकेट एकेडमी बीकेसी में राजस्‍थान और डिफेंडिंग चैंपियन झारखंड के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया। इस मैच में राजस्‍थान पहले बल्‍लेबाजी करते हुए 19.3 ओवर 166 के स्‍कोर पर ऑलआउट हो गई। 167 रन के लक्ष्‍य का पीछा करने उतरी झारखंड की टीम 17.5 ओवर में महज 111 रनों पर सिमट गई और राजस्‍थान ने 55 रनों से शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही राजस्‍थान की टीम ने SMAT 2026 की ग्रुप-ए की पॉइंट्स टेबल में शीर्ष स्‍थान हासिल कर लिया है। यह राजस्‍थान की टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत हैं। इससे पहले पहले ग्रुप चरण मैच में राजस्‍थान ने उत्‍तर प्रदेश को 6 विकेट से हराया था।