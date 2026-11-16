जय शाह लगातार दूसरी बार बने ICC चेयरमैन, निर्विरोध चुने जाने पर दिया दिल जीत लेने वाला बयान

Jay Shah reappointed icc Chairman: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने जय शाह को लगातार दूसरी बार लिए बिना किसी विरोध के आईसीसी चेयरमैन के तौर पर अपॉइंट करने की घोषणा की है। ये फैसला बाली में बोर्ड और कमेटी की मीटिंग में आईसीसी डायरेक्टर्स के एक प्रपोजल के बाद लिया गया। यह लगातार दूसरा अपॉइंटमेंट जय शाह की लीडरशिप में बोर्ड के भरोसे को दिखाता है और खेल के लिए एक अहम मोड़ पर कंटिन्यूटी को पक्का करता है, जिसमें ग्लोबल एक्सपेंशन, बढ़ते फैन एंगेजमेंट और कमर्शियल डेवलपमेंट आईसीसी के स्ट्रेटेजिक रोडमैप की मुख्य प्रायोरिटीज हैं।