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जय शाह लगातार दूसरी बार बने ICC चेयरमैन, निर्विरोध चुने जाने पर दिया दिल जीत लेने वाला बयान

Jay Shah reappointed icc Chairman: जय शाह लगातार दूसरी बार ICC चेयरमैन चुने गए हैं। उन्‍हें निर्विरोध चुना गया है। जय शाह ने अपने चयन के बाद कहा कि बोर्ड ने मुझ पर जो भरोसा दिखाया है, मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मैं बोर्ड हर डायरेक्टर का उनके लगातार भरोसे और सपोर्ट के लिए दिल से आभारी हूं।
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भारत

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lokesh verma

Updated: 16 Nov 2026, 11:37 AM IST

Jay Shah reappointed icc Chairman

आईसीसी के चेयरमैन जय शाह। (फाइल फोटो सोर्स: IACC)

Jay Shah reappointed icc Chairman: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने जय शाह को लगातार दूसरी बार लिए बिना किसी विरोध के आईसीसी चेयरमैन के तौर पर अपॉइंट करने की घोषणा की है। ये फैसला बाली में बोर्ड और कमेटी की मीटिंग में आईसीसी डायरेक्टर्स के एक प्रपोजल के बाद लिया गया। यह लगातार दूसरा अपॉइंटमेंट जय शाह की लीडरशिप में बोर्ड के भरोसे को दिखाता है और खेल के लिए एक अहम मोड़ पर कंटिन्यूटी को पक्का करता है, जिसमें ग्लोबल एक्सपेंशन, बढ़ते फैन एंगेजमेंट और कमर्शियल डेवलपमेंट आईसीसी के स्ट्रेटेजिक रोडमैप की मुख्य प्रायोरिटीज हैं।

जय शाह ने दिया ये बयान

जय शाह ने लगातार दूसरी बार चेयरमैन बनने पर कहा कि आईसीसी ने मुझ पर जो भरोसा दिखाया है, मैं उसके लिए बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। बोर्ड के हर डायरेक्टर का उनके लगातार भरोसे और सपोर्ट के लिए दिल से आभारी हूं। आईसीसी के चेयर के तौर पर काम करना एक प्रिविलेज और जिम्मेदारी दोनों हैं और मैं दुनिया भर में क्रिकेट के हितों को आगे बढ़ाने के लिए अपने मेंबर्स के साथ काम करने के लिए कमिटेड हूं।

'हम खेल इतिहास के सबसे रोमांचक दौर में जा रहे हैं'

उन्‍होंने आगे कहा कि हम अपने खेल के इतिहास के सबसे जरूरी और रोमांचक दौर में से एक में जा रहे हैं। एलए28 में ओलंपिक गेम्स में क्रिकेट की वापसी हमारे खेल को नए दर्शकों से मिलवाने और खिलाड़ियों और फैंस की नई पीढ़ी को प्रेरित करने का एक शानदार मौका देती है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ सफल इवेंट्स देने से कहीं ज्‍यादा है। हमें फैंस, एथलीट्स, कमर्शियल पार्टनर्स और दूसरे जरूरी स्टेकहोल्डर्स पर फोकस करते हुए खेल के लिए एक मजबूत और ज्‍यादा टिकाऊ भविष्य बनाना होगा।

'क्रिकेट की सबसे बड़ी ताकत लोगों को एक साथ लाने की काबिलियत'

मेरा हमेशा से मानना ​​रहा है कि क्रिकेट की सबसे बड़ी ताकत लोगों को एक साथ लाने की उसकी काबिलियत है। बोर्ड और हमारे मेंबर्स के सपोर्ट से हमारा फोकस अपने सपने को एक्शन में बदलने और यह पक्का करने पर होगा कि हम जो तरक्की करें, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक यादगार निशानी बने।

पिछली बार भी निर्विरोध चुने गए थे जय शाह

बता दें कि जय शाह पहली बार 2024 में भी बिना किसी विरोध के आईसीसी चेयरमैन चुने गए थे। उन्होंने ग्रेग बार्कले की जगह ली थी, जिन्होंने तीसरा टर्म न लेने का फैसला किया था। जय शाह आईसीसी के इतिहास में सबसे कम उम्र के चेयरपर्सन बने। जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवासन और शशांक मनोहर के बाद वह गवर्निंग बॉडी को हेड करने वाले पांचवें भारतीय हैं।

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