पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच रावलपिंडी में ही खेला गया था। दोनों टीमों के बीच खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था। पाकिस्तान ने 9 विकेट पर 434 रन बनाकर पहली इनिंग घोषित कर दी थी। इसके जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में 446 रन बनाकर मामूली बढ़त बनाई थी। वहीं आखिरी दिन पाकिस्तान ने 8 विकेट पर 284 रन बनाकर दूसरी पारी घोषित कर दी थी। इस तरह दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ड्रॉ रहा था।