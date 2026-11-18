दिल्ली के क्रिकेटर यश धुल। (Photo - X/@cricbuzz)
Delhi vs Bihar: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026 का एलीट ग्रुप-बी मुकाबला दिल्ली और बिहार के बीच इंदौर में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 224 रन बनाए और बिहार को जीत के लिए 225 रनों का लक्ष्य दिया।
बिहार ने टॉस जीता और दिल्ली को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। दिल्ली के कप्तान कप्तान प्रियांश आर्या और सार्थक रंजन सलामी जोड़ी के तौर पर उतरे। दिल्ली की शुरुआत खराब रही। कप्तान प्रियांश आर्या बिना खाता खोले आउट हो गए।
ऐसे में प्रियांश आर्या ने सार्थक रंजन के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाज टीम स्कोर पर 45 रनों तक पहुंचा पाए थे कि सार्थक रंजन 6.4वें ओवर में आउट हो गए। सार्थक रंजन 18 रन बनाकर आउट हुए। सार्थक रंजन के बाद बल्लेबाजी के लिए आए नितीश राणा के साथ यश धुल ने 22 गेंद में तीसरे विकेट के लिए 36 रन की साझेदारी की। नितीश राणा महज 7 रन बनाकर आउट हो गए। ऐसे में यश धुल ने एक छोर पर टिकते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखी। यश धुल को तेजस्वी दहिया का साथ मिला। उन्होंने चौथे विकेट के लिए तेजस्वी दहिया के साथ 47 गेंद में 126 रनों की पार्टनरशिप की।
तेजस्वी दहिया 25 गेंद में 4 चौके और 4 छक्के संग अर्धशतक ठोक आउट हो गए। तेजस्वी दहिया 51 रन बनाकर आउट हो गए। उनका विकेट 18.1 ओवर में गिरा। इसके बाद यश धुल भी 18.3वें ओवर में आउट हो गए। यश धुल ने 59 गेंद में 125 रनों की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 16 चौके और 7 छक्के लगाए। इसके बाद हिम्मत सिंह और केशव डबास ने मिलकर टीम के स्कोर को निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 224 रनों तक पहुंचाया।
बिहार की ओर से राघवेंद्र प्रताप सिंह ने शानदार बॉलिंग की। उन्होंने 4 ओवर में 44 रन देकर 3 विकेट लिए। उनके अलावा बिहार की ओर से सूरज कश्यप और कप्तान प्रशांत किशोर ने 1-1 विकेट लिया।
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