ऐसे में प्रियांश आर्या ने सार्थक रंजन के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाज टीम स्कोर पर 45 रनों तक पहुंचा पाए थे कि सार्थक रंजन 6.4वें ओवर में आउट हो गए। सार्थक रंजन 18 रन बनाकर आउट हुए। सार्थक रंजन के बाद बल्लेबाजी के लिए आए नितीश राणा के साथ यश धुल ने 22 गेंद में तीसरे विकेट के लिए 36 रन की साझेदारी की। नितीश राणा महज 7 रन बनाकर आउट हो गए। ऐसे में यश धुल ने एक छोर पर टिकते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखी। यश धुल को तेजस्वी दहिया का साथ मिला। उन्होंने चौथे विकेट के लिए तेजस्वी दहिया के साथ 47 गेंद में 126 रनों की पार्टनरशिप की।