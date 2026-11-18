क्रिकेट की दुनिया में कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं, जो बहुत कम समय में अपनी अलग पहचान बना लेते हैं। न्यूजीलैंड के स्टार ऑलराउंडर रचिन रवींद्र भी ऐसे ही खिलाड़ियों में शामिल हैं। महज 27 साल की उम्र में उन्होंने कई ऐसे कारनामे किए हैं, जिन्हें हासिल करने में खिलाड़ियों को लंबा समय लग जाता है। बल्लेबाजी में उनके पास शानदार तकनीक है, तो गेंदबाजी में भी वह टीम के लिए उपयोगी साबित होते हैं। साल 2023 का वनडे वर्ल्ड कप हो या 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, रचिन ने हर बड़े मंच पर अपनी छाप छोड़ी है। आइए उनके जन्मदिन के मौके पर जानते हैं उनके करियर की 7 बड़ी उपलब्धियां।