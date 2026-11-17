श्रीलंका 98 रन: पाकिस्तान के खिलाफ पहली पारी (17 नवंबर, 2026)।

इंग्लैंड 112 रन: पाकिस्तान के खिलाफ तीसरी पारी (24 अक्टूबर, 2024)।

पाकिस्तान 138 रन: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरी पारी (20 अक्टूबर, 2025)।

वेस्टइंडीज 139 रन: पाकिस्तान के खिलाफ तीसरी पारी (29 नवंबर, 1997)।

पाकिस्तान 145 रन: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरी पारी (1 अक्टूबर, 1998)।

पाकिस्तान 146 रन: बांग्लादेश के खिलाफ तीसरी पारी (21 अगस्त, 2024)।

बांग्लादेश 168 रन: पाकिस्तान के खिलाफ तीसरी पारी (7 फरवरी, 2020)।

न्यूजीलैंड 168 रन: पाकिस्तान के खिलाफ तीसरी पारी (28 नवंबर, 1996)।