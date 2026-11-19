न्यूजीलैंड के खिलाफ विकेट का जश्न मनाते जसप्रीत बुमराह। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
Jasprit Bumrah breaks Javagal Srinath record: आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के तहत भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज गुरुवार 19 नवंबर से हो गया है। पहला मुकाबला वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेला जा रहा है। जहां टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने पहले दिन चाय काल तक 49 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 140 रन बना लिए हैं। मेजबान टीम की ओर से हेनरी निकोल्स 135 गेंदों पर 8 चौके की मदद से 66 और ग्लेन फिलिप्स 66 गेंदों पर 7 चौके के साथ 42 रन बनाकर खेल रहे हैं। वहीं, भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने तीन विकेट चटकाए हैं। इसके साथ वह सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में जवागल श्रीनाथ का रिकॉर्ड तोड़कर भारत के शीर्ष 10 गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं।
टेस्ट क्रिकेट भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-10 गेंदबाजों में अनिल कुंबले 619 विकेट के साथ शीर्ष पर हैं। वहीं, अब इस लिस्ट में जसप्रीत बुमराह का नाम भी जुड़ गया है। भारत के लिए 237 विकेट लेकर जवागल श्रीनाथ (236) को पीछे छोड़ दिया है।
|रैंक
|गेंदबाज
|करियर
|मैच
|पारियां
|विकेट
|सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन
|औसत
|4 विकेट
|5 विकेट
|10 विकेट
|1
|अनिल कुंबले
|1990-2008
|132
|236
|619
|10/74
|29.65
|31
|35
|8
|2
|रविचंद्रन अश्विन
|2011-2024
|106
|200
|537
|7/59
|24.00
|25
|37
|8
|3
|कपिल देव
|1978-1994
|131
|227
|434
|9/83
|29.64
|17
|23
|2
|4
|हरभजन सिंह
|1998-2015
|103
|190
|417
|8/84
|32.46
|16
|25
|5
|5
|रवींद्र जडेजा
|2012-2026
|91
|171
|356
|7/42
|25.30
|17
|15
|3
|6
|इशांत शर्मा
|2007-2021
|105
|188
|311
|7/74
|32.40
|10
|11
|1
|7
|जहीर खान
|2000-2014
|92
|165
|311
|7/87
|32.94
|15
|11
|1
|8
|बिशन सिंह बेदी
|1966-1979
|67
|118
|266
|7/98
|28.71
|13
|14
|1
|9
|बीएस चंद्रशेखर
|1964-1979
|58
|97
|242
|8/79
|29.74
|12
|16
|2
|10
|जसप्रीत बुमराह
|2018-2026
|53*
|100
|237
|6/27
|19.67
|7
|16
|0
|11
|जवागल श्रीनाथ
|1991-2002
|67
|121
|236
|8/86
|30.49
|8
|10
|1
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