भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच जारी टेस्‍ट सीरीज का पहली सेशन भारत के नाम रहा, क्‍योंकि इसी सेशन में मेजबान टीम 70 के स्‍कोर पर पांच विकेट गंवा चुकी थी। इसके बाद दूसरा सेशन पूरी तरह न्‍यूजीलैंड के नामर रहा और आखिरी सेशन में पहला घंटा भी कीवी टीम के नाम रहा है। हेनरी और ग्लेन की जोड़ी ने शानदार बल्‍लेबाजी करते हुए न्‍यूजीलैंड के स्‍कोर को 200 के पार पहुंचा दिया है। खबर लिखे जाने तक हेनरी 193 गेंदों पर 12 चौकों की मदद से 95 रन और फिलिप्‍स 124 गेंदों पर 11 चौके की मदद से 72 रन बनाकर खेल रहे थे।