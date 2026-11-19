कोटक ने पिछले श्रीलंका दौरे की याद दिलाते हुए कहा कि श्रीलंका में अलग कंडीशन थीं। सिराज को बाहर रखना गलत फैसला नहीं है। उन्होंने कहा कि दो बॉलर बॉल को अच्छी तरह स्विंग करते हैं और दो बॉल को अच्छी तरह सीम करते हैं और उनके पास पेस भी है। जब आप इलेवन चुनते हैं, तो आप सभी दिनों के बारे में सोचते हैं। विरोधी इलेवन में चार लेफ्ट-हैंडर होने की वजह से वाशिंगटन सुंदर को चुना गया। हालांकि, यह फैसला सुर्खियों में इसलिए आया, क्योंकि बुमराह ने न्यूजीलैंड के बैट्समैन को बार-बार परेशान किया, जबकि नई बॉल की चमक खत्म होने के बाद दूसरे भारतीय बॉलर प्रेशर बनाए रखने के लिए संघर्ष करते रहे।