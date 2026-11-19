भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज। (फाइल फोटो सोर्स: IANS)
Sitanshu Kotak on Mohammed Siraj snub: न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का प्लेइंग इलेवन में नहीं चुना जाना चौंकाने वाला फैसला था। इस फैसले को लेकर सुनील गावस्कर ने भी भारतीय टीम मैनेजमेंट पर सवाल उठाए हैं। पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद भारत के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने इस मामले में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सिराज को प्लेइंग इलेवन से बाहर रखने के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट ने सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन चुना है। सिराज के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। श्रीलंका में अलग कंडीशन थीं। जहां भारतीय टीम ने अपना आखिरी टेस्ट खेला था।
न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में मोहम्मद सिराज की कमी खास तौर पर महसूस हुई, क्योंकि उनकी जगह खेल रहे अंशुल कंबोज ने 18 ओवर में 57 रन देकर सिर्फ एक विकेट लिया। प्रसिद्ध कृष्णा को 16 ओवर में 58 रन देकर कोई विकेट नहीं मिला, वहीं आकाश दीप ने 33 रन देकर एक विकेट लिया। जबकि, जसप्रीत बुमराह ने 17 ओवर में 52 रन देकर तीन विकेट लिए।
पोस्ट-डे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद सिराज को बाहर रखने के बारे में पूछे जाने पर कोटक ने सेलेक्शन कॉल का समर्थन किया और कहा कि टीम मैनेजमेंट ने अपनी बेस्ट इलेवन तय करते समय कंडीशन और विरोधी टीम पर विचार किया था। मुझे लगता है कि जब वे टीम चुनते हैं, तो वे बेस्ट के बारे में सोचते हैं। उन्होंने कहा कि सिराज के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है।
कोटक ने पिछले श्रीलंका दौरे की याद दिलाते हुए कहा कि श्रीलंका में अलग कंडीशन थीं। सिराज को बाहर रखना गलत फैसला नहीं है। उन्होंने कहा कि दो बॉलर बॉल को अच्छी तरह स्विंग करते हैं और दो बॉल को अच्छी तरह सीम करते हैं और उनके पास पेस भी है। जब आप इलेवन चुनते हैं, तो आप सभी दिनों के बारे में सोचते हैं। विरोधी इलेवन में चार लेफ्ट-हैंडर होने की वजह से वाशिंगटन सुंदर को चुना गया। हालांकि, यह फैसला सुर्खियों में इसलिए आया, क्योंकि बुमराह ने न्यूजीलैंड के बैट्समैन को बार-बार परेशान किया, जबकि नई बॉल की चमक खत्म होने के बाद दूसरे भारतीय बॉलर प्रेशर बनाए रखने के लिए संघर्ष करते रहे।
कोटक ने प्रसिद्ध का भी बचाव किया, जिन्होंने काफी महंगा स्पेल किया। उन्होंने कहा कि प्रसिद्ध एक अटैकिंग गेंदबाज है और वह रन भी बना सकते हैं। लोगों को यह पसंद आता है, जब वह विकेट लेते हैं और जब वह रन बनाते हैं। बता दें कि टॉस जीतकर भारत ने शानदार शुरुआत की थी। बुमराह ने टॉम लैथम और डेरिल मिचेल को आउट किया और फिर टॉम ब्लंडेल को आउट करके मेजबान टीम का स्कोर 70/5 कर दिया। कंबोज ने भी जल्दी विकेट लिया, लेकिन निकोल्स और फिलिप्स ने एक धैर्यपूर्ण लेकिन लगातार पक्की पार्टनरशिप से मैच पलट दिया।
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