India vs New Zealand 1st Test: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच आईसीसी वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप 2025-27 के दो टेस्‍ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला वेलिंगटन में खेला जा रहा है। इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने शुरुआती 28.5 ओवर में 70 के स्‍कोर पर न्‍यूजीलैंड के पांच बल्‍लेबाजों को पवेलियन भेजकर अपना दबदबा बना लिया था। लेकिन, इसके बाद हेनरी निकोल्‍स और ग्‍लेन फिलिप्‍स ने शानदार डिफेंस करते हुए दिन का खेल खत्‍म होने तक स्‍कोर को 243/5 तक पहुंचा दिया। अब सवाल ये है कि आखिरी टीम इंडिया से कहां चूक हुई, जो दमदार शुरुआत के बाद भी वह दिन के आखिर में बैकफुट पर पहुंच गई। आइये आपको भी बताते हैं।