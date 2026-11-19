15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी इस टूर्नामेंट में आकर्षण का प्रमुख केंद्र होंगे। उन्होंने अंडर-19 और भारत-ए की ओर से खेलते हुए अपनी बल्लेबाजी का दम दिखाया है। इसी साल जून में आयोजित ट्राई-सीरीज में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। फाइनल मुकाबले में श्रीलंका-ए के खिलाफ वैभव ने महज 29 गेंदों में 94 रन की तूफानी पारी खेली थी। उनकी इस पारी में 10 चौके और 8 छक्के शामिल थे। वहीं, वैभव सूर्यवंशी को जारी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बिहार की टीम की कप्तानी करने का मौका भी मिला है। ऐसे में राइजिंग स्टार्स एशिया कप में उनके प्रदर्शन पर सभी की निगाहें रहेंगी।