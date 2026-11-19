Temba Bavuma: जोहान्सबर्ग में खेले गए दो मैचों की टेस्ट सीरीज में पहले मैच में बांग्लादेश को 9 विकेट से करारी शिकस्त देने के बाद साउथ अफ्रीका को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल, साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। उन्हें जोहान्सबर्ग में खेले गए पहले टेस्ट मैच के दौरान दाएं पैर की पिंडली में चोट लगी थी। टेम्बा बावुमा की गैर मौजूदगी में एडेन मार्करम को कप्तान बनाया जा सकता है।