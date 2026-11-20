दूसरे दिन दूसरे सेशन में 317/6 से आगे न्‍यूजीलैंड को नाथन स्मिथ के रूप में 318 के स्‍कोर पर लगा। वह 14 के निजी स्‍कोर प्रसिद्ध कृष्‍णा का शिकार बने। फिर काइल जेमीसन के रूप में कीवी टीम को 8वां झटका 343 के स्‍कोर पर लगा। जेमीसन 11 रन बनाकर अंशुल कंबोज के हाथों आउट हुए। इसके बाद 9वां विकेट 348 के स्‍कोर पर मैट हेनरी के रूप में गिरा। वह सिर्फ एक रन पर जसप्रीत बुमराह की गेंद पर एलबीडब्‍ल्‍यू आउट हुए। फिर 10वां और आखिरी विकेट 368 के स्‍कोर पर जैकब डफी के रूप में गिरा, जिन्‍होंने 4 रन बनाए। हेनरी निकोल्‍स 335 गेंदों पर 175 रन पर नाबाद रहे। भारत की ओर से बुमराह ने चार, आकाशदीप ने तीन, अंशुल कंबोज ने दो और प्रसिद्ध कृष्‍णा ने एक विकेट लिया।