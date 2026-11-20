भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। (फोटो सोर्स:BCCI)
Jasprit Bumrah record in IND vs NZ 1st Test: भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेला जा रहा है। जहां न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 368 रन बनाए हैं। इस मैच में जसप्रीत बुमराह ने बेहद ही शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 विकेट हॉल भी लिया है। बुमराह के टेस्ट करियर में यह पहली बार है, जब उन्होंने न्यूजीलैंड की सरजमी पर यह कारनामा किया है। इसके साथ ही वह सेना देशों (साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) में 4 विकेट हॉल लेने वाले गेंदबाज भी बन गए हैं।
बता दें कि सेना देशों में सबसे ज्यादा चार विकेट हॉल बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की धरती पर चार-चार बार लिए हैं। वहीं, साउथ अफ्रीका में उन्होंने तीन बार ये कारनाम किया। जबकि न्यूजीलैंड की सरजमीं पर यह बुमराह का पहला चार विकेट हॉल है। इनके अलावा जसप्रीत भारत में तीन बार और वेस्टइंडीज में दो बार चार विकेट हॉल ले चुके हैं।
भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे दिन पहली ही गेंद से कुछ अलग चीजें ट्राई कीं, ताकि हेनरी निकोल्स और ग्लेन फिलिप्स के बीच छठे विकेट के लिए 216 रन की पार्टनरशिप को तोड़ा जा सके। जसप्रीत बुमराह ने एक छोर बदला और प्रसिद्ध कृष्णा ने उनके साथ दूसरी नई गेंद शेयर की। हालांकि, पिच अब पहले दिन की सुबह की तरह तीखी नहीं थी। पिच बैटिंग के लिए काफी आरामदायक लग रही थी। आकाश दीप ने शानदार शतक बनाने के तुरंत बाद फिलिप्स को पवेलियन भेज दिया। इस पल ने भारतीय टीम को जोश दिलाया। बुमराह भी शानदार गेंदबाजी करते रहे, जिससे भारत ने बाकी चार विकेट लेने में बहुत कम समय बर्बाद किया।
बता दें कि मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) चक्र में लोअर ऑर्डर और टेल ऑर्डर भारत के दुश्मन रहे हैं, लेकिन शुक्रवार को ऐसा नहीं हुआ। आखिरी चार विकेटों ने सिर्फ 30 रन जोड़े और न्यूजीलैंड 318/6 से 368 पर ऑल आउट हो गई। निकोल्स और फिलिप्स के बीच 216 रन की साझेदारी के अलावा भारत 70/5 और 50/4 के अपने प्रयासों से खुश हो सकता है। वहीं, पहले दिन देर से छूटे कैच को छोड़कर, निकोल्स 335 गेंदों पर नाबाद 175 रन के दौरान पूरी तरह कंट्रोल में दिखे।
भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने अपने 29 ओवर के स्पेल में 92 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। वहीं, आकाश दीप ने 23 ओवर में 53 रन देकर तीन विकेट अपने नाम किए, तो अंशुल कंबोज ने 23 ओवर में तीन विकेट लिए।
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