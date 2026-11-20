भारतीय टीम ने न्‍यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे दिन पहली ही गेंद से कुछ अलग चीजें ट्राई कीं, ताकि हेनरी निकोल्स और ग्लेन फिलिप्स के बीच छठे विकेट के लिए 216 रन की पार्टनरशिप को तोड़ा जा सके। जसप्रीत बुमराह ने एक छोर बदला और प्रसिद्ध कृष्णा ने उनके साथ दूसरी नई गेंद शेयर की। हालांकि, पिच अब पहले दिन की सुबह की तरह तीखी नहीं थी। पिच बैटिंग के लिए काफी आरामदायक लग रही थी। आकाश दीप ने शानदार शतक बनाने के तुरंत बाद फिलिप्स को पवेलियन भेज दिया। इस पल ने भारतीय टीम को जोश दिलाया। बुमराह भी शानदार गेंदबाजी करते रहे, जिससे भारत ने बाकी चार विकेट लेने में बहुत कम समय बर्बाद किया।