नेपाल के टॉस जीतने पर तिलक वर्मा ने कहा, 'हम पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे और हमें वही मिला जो हम चाहते थे। पिच काफी अच्छी दिख रही है। पहले मुकाबले में हम बोर्ड पर एक बड़ा स्कोर खड़ा करना चाहते हैं। सभी खिलाड़ी काफी आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। हमारी टीम में हर्षित राणा, प्रिंस यादव, अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी जैसे अनुभवी खिलाड़ी हैं। वैभव युवा खिलाड़ी हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि उनमें कितनी प्रतिभा है। रिंकू सिंह टीम के उपकप्तान हैं। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है। हम हर मुकाबले पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं और टूर्नामेंट जीतना चाहते हैं।'