एसीसी मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में कुल आठ टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। सभी टीमों को दो ग्रुप में रखा गया है। ग्रुप-ए में श्रीलंका-ए, बांग्लादेश-ए, हांगकांग और अफगानिस्तान-ए शामिल हैं, जबकि ग्रुप-बी में भारत-ए, नेपाल, पाकिस्तान शाहीन और यूएई की टीमें हैं। इस प्रतियोगिता में पांच टेस्ट खेलने वाले देशों के अलावा तीन एसोसिएट देशों की टीमें भी अपनी चुनौती पेश कर रही हैं।