तिलक वर्मा, क्रिकेटर (File Photo- ANI)
ACC Men's Asia Cup Rising Stars 2026 का चौथा मुकाबला आज शुक्रवार को भारत-ए और नेपाल के बीच दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। नेपाल के खिलाफ शुरुआती झटकों से उबरकर भारत-ए ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है।
भारत-ए की शुरुआत खराब रही। भारत-ए ने अभिषेक शर्मा, आयुष बदोनी और वैभव सूर्यवंशी के रूप में तीन झटके लगे। इन शुरुआती झटकों के बाद कुमार कुशाग्र और तिलक वर्मा ने नेपाल के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की। दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 191 गेंद में 206 रनों की साझेदारी हुई। कुमार कुशाग्र 102 गेंद में 10 चौके और 5 छक्के संग 117 रन बनाकर आउट हुए।
कुमार कुशाग्र के बाद रिंकू सिंह बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर आए। इसके बाद भारत-ए की ओर से कप्तान तिलक वर्मा ने शानदार शतक ठोका 98 गेंद में पूरा किया। तिलक वर्मा 113 गेंद में 107 रन बनाकर आउट हुए। इस दौरान तिलक वर्मा ने 6 चौका और 4 छक्का लगाया।
एसीसी मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के चौथे मुकाबले में इससे पहले वैभव सूर्यवंशी का बल्ला ज्यादा नहीं चला। उन्होंने 32 गेंदों पर 26 रन बनाए, जिसमें तीन चौके और एक छक्का शामिल रहा। वहीं, अभिषेक शर्मा 13 गेंदों का सामना करते हुए महज 9 रन ही बना सके। आयुष बदोनी भी कुछ खास नहीं कर पाए और 7 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हो गए।
एसीसी मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में कुल आठ टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। सभी टीमों को दो ग्रुप में रखा गया है। ग्रुप-ए में श्रीलंका-ए, बांग्लादेश-ए, हांगकांग और अफगानिस्तान-ए शामिल हैं, जबकि ग्रुप-बी में भारत-ए, नेपाल, पाकिस्तान शाहीन और यूएई की टीमें हैं। इस प्रतियोगिता में पांच टेस्ट खेलने वाले देशों के अलावा तीन एसोसिएट देशों की टीमें भी अपनी चुनौती पेश कर रही हैं।
भारत-ए की प्लेइंग-11: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा (कप्तान), आयुष बदोनी, रिंकू सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), शाहबाज अहमद, सूर्यांश शेडगे, विप्रज निगम, हर्षित राणा और प्रिंस यादव।
नेपाल की प्लेइंग-11: अर्जुन कुमाल, कुशल भुर्तेल, बशीर अहमद, लोकेश बम, दीपक डुमरे (विकेटकीपर), ललित राजवंशी, नंदन यादव, पवन सर्राफ, राशिद खान, संदीप लामिछाने (कप्तान) और प्रतीश जीसी।
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