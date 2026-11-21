इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक। (File Photo- ANI)
Harry Brook: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच शनिवार को पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) में खेला गया। इस रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने निखिल चौधरी के शानदार अर्धशतक की बदौलत इंग्लैंड को 3 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड से मिले 188 रनों के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19.5 ओवर में 7 विकेट खोकर 191 रन बनाते हुए हासिल कर लिया। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट का सबसे बड़ा सफल रनचेज किया। इससे पहले, 2017 में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इसी मैदान पर 172 रनों के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा किया था।
टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला भले ही ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया हो, लेकिन इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक भी चर्चा में आ गए हैं। उनकी कप्तानी में इंग्लैंड के प्रदर्शन को लेकर भी खूब सुर्खियां बन रही हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि हैरी ब्रूक की कप्तानी में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इंग्लैंड का रिकॉर्ड कैसा रहा है।
हैरी ब्रूक को मई-जून 2025 में इंग्लैंड की टी20 इंटरनेशनल टीम की पूर्णकालिक कप्तानी सौंपी गई थी। तब से उनकी कप्तानी में इंग्लैंड ने कुल 30 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं। इन मैचों में टीम का प्रदर्शन शानदार रहा है। इंग्लैंड ने उनकी कप्तानी में 23 मुकाबलों में जीत दर्ज की, जबकि सिर्फ 4 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा 3 मुकाबले बेनतीजा रहे। साल 2026 में हैरी ब्रूक की कप्तानी में इंग्लैंड को यह तीसरी बार टी20 इंटरनेशनल मैच में हार मिली है।
ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न में खेले गए टी20 इंटरनेशनल सीरीज के पहले मुकाबले में इंग्लैंड को हराकर अपना शानदार रिकॉर्ड बरकरार रखा। ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न में इंग्लैंड के खिलाफ अब तक कुल 4 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं और इन सभी में जीत हासिल की है।
भारत में जन्मे ऑलराउंडर निखिल चौधरी इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की 3 विकेट की जीत के सबसे बड़े नायक रहे। उन्होंने पहले इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक और फिर सैम करन को पवेलियन भेजा। इसके बाद बल्लेबाजी में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए महज 38 गेंदों में 66 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया को टी20 इंटरनेशनल सीरीज में पहली जीत दिलाई। उनके इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
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