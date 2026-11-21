Harry Brook: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच शनिवार को पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) में खेला गया। इस रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने निखिल चौधरी के शानदार अर्धशतक की बदौलत इंग्लैंड को 3 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड से मिले 188 रनों के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19.5 ओवर में 7 विकेट खोकर 191 रन बनाते हुए हासिल कर लिया। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट का सबसे बड़ा सफल रनचेज किया। इससे पहले, 2017 में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इसी मैदान पर 172 रनों के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा किया था।