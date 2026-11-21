इसके बाद मिचेल मार्श और निखिल चौधरी ने मिलकर पारी को बढ़ाया। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 30 गेंद में 42 रन की साझेदारी हुई। मिचेल मार्श 32 गेंद में 37 रन बनाकर आउट हो गए। इस दौरान उन्होंने 3 चौके और 1 छक्का लगाया। तीन झटकों के बाद निखिल चौधरी और टिम डेविड ने चौथे विकेट के लिए 29 गेंद में 48 रन की साझेदारी की। इसी दौरान निखिल चौधरी ने 32 गेंद में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली हाफ सेंचुरी लगाई। इसके बाद अगली ही गेंद पर टिम डेविड 13 गेंद में 20 रन बनाकतर आउट हुए। उनका विकेट 15.5वें ओवर में 143 के स्कोर पर गिरा।