Shubman Gill First Indian WTC History to breach the 3000 runs: भारत और न्‍यूजीलैंड दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज का पहला मुकाबला बेहद ही रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। भारत ने तीसरे दिन का खेल खत्‍म होने तक पहली पारी के आधार पर 118 रन से बढ़त हासिल कर ली है। न्‍यूजीलैंड इस मुकाबले में अपनी पहली पारी में 368 रनों पर ऑलआउट हो गई। इसके बाद तीसरे दिन स्‍टंप तक भारत ने अपनी पहली पारी में 4 विकेट के नुकसान पर 486 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से जहां केएल राहुल ने शतकीय पारी खेली। वहीं, भारतीय कप्‍तान शुभमन गिल अपने शतक से चूक गए। उन्‍होंने 146 गेंदों पर 9 चौके और 2 छक्‍कों की मदद से 98 रन की पारी खेली। इस पारी के साथ गिल अब सबसे पहले वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप में 3000 रन बनाने वाले भारतीय बल्‍लेबाज बन गए हैं।