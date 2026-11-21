भारतीय कप्तान शुभमन गिल। (फाइल फोटो सोर्स: IANS)
Shubman Gill First Indian WTC History to breach the 3000 runs: भारत और न्यूजीलैंड दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला बेहद ही रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। भारत ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक पहली पारी के आधार पर 118 रन से बढ़त हासिल कर ली है। न्यूजीलैंड इस मुकाबले में अपनी पहली पारी में 368 रनों पर ऑलआउट हो गई। इसके बाद तीसरे दिन स्टंप तक भारत ने अपनी पहली पारी में 4 विकेट के नुकसान पर 486 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से जहां केएल राहुल ने शतकीय पारी खेली। वहीं, भारतीय कप्तान शुभमन गिल अपने शतक से चूक गए। उन्होंने 146 गेंदों पर 9 चौके और 2 छक्कों की मदद से 98 रन की पारी खेली। इस पारी के साथ गिल अब सबसे पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 3000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं।
बता दें कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में शुभमन गिल 3015 रन के साथ शीर्ष पर हैं। उनके बाद दूसरे नंबर पर ऋषभ पंत हैं, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में अपने मौजूदा टेस्ट में ही 3003* रन तक पहुंचे हैं। उनके बाद तीसरे नंबर पर टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके रोहित शर्मा हैं, जिन्होंने डब्ल्यूटीसी में 2716 रन बनाए। रवींद्र जडेजा 2675 रन, यशस्वी जायसवाल 2673 रन और केएल राहुल 2419 रन के साथ क्रमश: चौथे, पांचवें और छठे पायदान पर हैं।
|रैंक
|खिलाड़ी
|मैच
|रन
|औसत
|1
|शुभमन गिल
|43
|3,015
|43.07
|2
|ऋषभ पंत
|43
|3,003
|42.90
|3
|रोहित शर्मा
|40
|2,716
|41.15
|4
|रवींद्र जडेजा
|50
|2,675
|41.79
|5
|यशस्वी जायसवाल
|31
|2,673
|48.60
|6
|केएल राहुल
|36
|2,419
|38.39
|रैंक
|खिलाड़ी
|देश
|मैच
|पारी
|रन
|सर्वोच्च स्कोर
|औसत
|शतक
|अर्धशतक
|1
|जो रूट
|ENG
|80
|147
|6,815
|262
|50.85
|23
|25
|2
|स्टीव स्मिथ
|AUS
|63
|110
|4,804
|211
|49.02
|14
|21
|3
|मार्नस लाबुशेन
|AUS
|63
|115
|4,651
|215
|43.87
|11
|24
|4
|ट्रेविस हेड
|AUS
|62
|106
|4,200
|175
|41.58
|12
|15
|5
|बेन स्टोक्स
|ENG
|64
|117
|3,857
|176
|35.06
|8
|19
|6
|बाबर आजम
|PAK
|45
|83
|3,626
|196
|47.09
|8
|24
|7
|उस्मान ख्वाजा
|AUS
|47
|88
|3,464
|232
|43.30
|8
|14
|8
|जैक क्रॉली
|ENG
|57
|105
|3,314
|267
|31.86
|4
|20
|9
|हैरी ब्रूक
|ENG
|37
|64
|3,214
|317
|51.01
|9
|17
|10
|केन विलियमसन
|NZ
|32
|58
|3,025
|251
|58.17
|11
|7
|11
|शुभमन गिल
|IND
|43
|77
|3,015
|269
|43.07
|10
|10
|12
|धनंजय डी सिल्वा
|SL
|41
|73
|3,012
|167
|44.95
|10
|14
|13
|ऋषभ पंत
|IND
|43
|75
|3,003
|146
|42.90
|6
|19
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