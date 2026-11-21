केएल राहुल ने बताया कि न्यूजीलैंड में टेस्ट शतक के लिए उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में यहां खेले गए टेस्ट मैच के वीडियो का अध्ययन किया। मैंने रिसर्चर्स से उन खिलाड़ियों के वीडियो मांगे, जिन्होंने यहां रन बनाए थे। इनमें जो रूट और हैरी ब्रूक थे। विशेषकर मैंने शीर्ष क्रम के उन बल्लेबाजों के प्रदर्शन को ध्यान से देखा। इससे मुझे आत्मविश्वास मिला। मुझे न्यूजीलैंड में रन बनाना असंभव नहीं लगा। इसके लिए मैंने कोच से बात की और यह समझने के लिए की मेरे लिए कौन सी रणनीति सही रहेगी। इस पर हमने 4-5 महीने तक काम किया।