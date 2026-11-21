बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच जोहान्सबर्ग में खेला गया था। इस मुकाबले में बांग्लादेश ने पहली पारी में 400 रन बनाए थे, जिसके जवाब में साउथ अफ्रीका ने 557 रन बनाकर 157 रन की बढ़त बनाई। वहीं बांग्लादेश की टीम दूसरी पारी में 168 रन पर सिमट गई। इस तरह साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 12 रन का लक्ष्य मिला, जिसे उसने एक विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश से यह मुकाबला 9 विकेट से जीता। इस जीत के साथ WTC 2025-27 पॉइंट टेबल में न्यूजीलैंड को अपदस्त कर साउथ अफ्रीका टॉप पर पहुंच गई।