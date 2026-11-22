शतक जड़ने के बाद बल्ला उठाते ऋषभ पंत। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
IND vs NZ 1st Test Records: भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला वेलिंगटन में खेला जा रहा है। इस मुकाबले के चौथे दिन भारत ने 720/9 अपनी पहली पारी घोषित करते हुए 352 रन की बढ़त हासिल की है। भारत का टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ये तीसरा सबसे बड़ा स्कोर है। टीम इंडिया का सबसे बड़ा स्कोर 759/7 है, जो उसने 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में बनाया था। इससे पहले भारत ने श्रीलंका के खिलाफ मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में 726/9 का स्कोर बनाया था। वेलिंगटन टेस्ट में अपनी तीसरी सबसे बड़ी पारी के साथ भारत ने रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी है। आइये एक नजर इन रिकॉर्ड पर डालते हैं।
|रैंक
|स्कोर
|विपक्षी टीम
|मैदान
|साल
|1
|759/7 घोषित
|इंग्लैंड
|चेन्नई
|2016
|2
|726/9 घोषित
|श्रीलंका
|ब्रेबोर्न, मुंबई
|2009
|3
|720/9 घोषित
|न्यूजीलैंड
|वेलिंगटन
|2026
|4
|707
|श्रीलंका
|कोलंबो (SSC)
|2010
|5
|705/7 घोषित
|ऑस्ट्रेलिया
|सिडनी
|2004
बता दें कि यह टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे बड़ा पारी का टोटल भी है। इस मामले में भारत ने वेस्टइंडीज के रिकॉर्ड को तोड़ा है। जब विंडीज ने 1995 में इसी वेन्यू पर 660/5 के स्कोर पर अपनी पारी को घोषित किया था।
|रैंक
|टीम
|700+ स्कोर
|1
|श्रीलंका
|7
|2
|भारत
|5
|3
|इंग्लैंड
|4
|3
|ऑस्ट्रेलिया
|4
|3
|वेस्टइंडीज
|4
|6
|पाकिस्तान
|2
|7
|न्यूजीलैंड
|1
|साझेदारियां
|टीम
|पारी
|विपक्षी टीम
|मैदान
|साल
|8
|भारत
|पहली
|इंग्लैंड
|द ओवल
|2007
|7
|ऑस्ट्रेलिया
|दूसरी
|इंग्लैंड
|सिडनी
|2025/26
|7
|भारत
|दूसरी
|न्यूजीलैंड
|वेलिंगटन
|2026
|रैंक
|गेंदबाजी प्रदर्शन
|गेंदबाज
|विपक्षी टीम
|मैदान
|साल
|1
|1/229
|स्टीफन बूक
|पाकिस्तान
|ऑकलैंड
|1989
|2
|1/201
|जैकब डफी
|भारत
|वेलिंगटन
|2026
|3
|4/200
|डेनियल विटोरी
|भारत
|अहमदाबाद
|1999
|4
|0/181
|मैथ्यू हार्ट
|वेस्टइंडीज
|वेलिंगटन
|1995
|5
|0/179
|मर्फी सुआ
|वेस्टइंडीज
|वेलिंगटन
|1995
|रैंक
|छक्के
|विपक्षी टीम
|मैदान
|साल
|1
|18
|इंग्लैंड
|राजकोट
|2024
|2
|15
|श्रीलंका
|ब्रेबोर्न, मुंबई
|2009
|3
|14
|दक्षिण अफ्रीका
|विशाखापत्तनम
|2019
|3
|14
|न्यूजीलैंड
|वेलिंगटन
|2026
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