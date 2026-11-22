IND vs NZ 1st Test Records: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच जारी दो टेस्‍ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला वेलिंगटन में खेला जा रहा है। इस मुकाबले के चौथे दिन भारत ने 720/9 अपनी पहली पारी घोषित करते हुए 352 रन की बढ़त हासिल की है। भारत का टेस्‍ट क्रिकेट के इतिहास में ये तीसरा सबसे बड़ा स्‍कोर है। टीम इंडिया का सबसे बड़ा स्‍कोर 759/7 है, जो उसने 2016 में इंग्‍लैंड के खिलाफ चेन्‍नई में बनाया था। इससे पहले भारत ने श्रीलंका के खिलाफ मुंबई के ब्रेबोर्न स्‍टेडियम में 726/9 का स्‍कोर बनाया था। वेलिंगटन टेस्‍ट में अपनी तीसरी सबसे बड़ी पारी के साथ भारत ने रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी है। आइये एक नजर इन रिकॉर्ड पर डालते हैं।