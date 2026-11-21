आईपीएल 2027 से पहले सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के फैंस के लिए अच्छी खबर सामने आई है। टीम के कप्तान पैट कमिंस आगामी सीजन में खेलते नजर आ सकते हैं। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने आईपीएल 2027 में अपनी उपलब्धता को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। बताया जा रहा है कि कमिंस ने खुद टीम के एक वरिष्ठ सदस्य को भरोसा दिलाया है कि वह अगले सीजन में जरूर आएंगे। हालांकि, उनका पूरे टूर्नामेंट में खेलना अभी तय नहीं है। जरूरत पड़ने पर वह सीजन के कुछ मुकाबलों में भी हिस्सा ले सकते हैं।