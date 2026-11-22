न्यूजीलैंड के विकेट का जश्न मनाती भारतीय टीम। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
India vs New Zealand 1st Test Day 4 Highlights: न्यूजीलैंड के पहली पारी में 368 रन के जवाब में भारत ने पहली पारी 9 विकेट खोकर 720 रन बनाकर घोषित की थी और पहली पारी के आधार पर 352 रन की बढ़त हासिल की थी। इसके जवाब में मेजबान न्यूजीलैंड की टीम ने अपनी दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल खत्म होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 119 रन लगा दिए हैं। वह अभी भी भारत से पहली के आधार पर 233 रन से पिछड़ी हुई है। जबकि भारतीय टीम को पारी से जीत के लिए 8 विकेट की दरकार है।
भारत से पहली पारी के आधार पर 352 रन से पिछड़ने के बाद न्यूजीलैंड को पहला बड़ा झटका शून्य के स्कोर पर जसप्रीत बुमराह ने कप्तान टॉम लैथम को आउट करके दिया। बुमराह ने इस टेस्ट में दूसरी बार अपने पहले ही ओवर में विकेट लैथम को पवेलियन भेजकर इतिहास रच दिया। वह भारत के ऐसा करने वाले श्रीसंत और जहीर खान के बाद तीसरे गेंदबाज बन गए।
दूसरे विकेट के लिए हेनरी निकोल्स और डेवोन कॉन्वे के बीच 60 रन की साझेदारी हुई। कीवी टीम को ये दूसरा झटका प्रसिद्ध कृष्णा ने निकोल्स को ध्रुव जुरेल के हाथों कैच कराकर दिया। ये बेहद मुश्किल कैच था, जिसे डाइव लगाकर जुरेल ने एक हाथ से पकड़ा। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक मेजबान न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में दो विकेट के नुकसान पर 119 रन बना लिए है। अब उसे सोमवार को पांचवें और आखिरी दिन ट्रायल के लिए 233 रन चाहिए। जबकि भारत को जीत लिए 8 विकेट की दरकार है। डेवोन कॉन्वे 137 गेंदों पर 6 चौके की मदद से 59 रन पर नाबाद हैं, तो रचिन रविंद्र 72 गेंदों पर तीन चौके की सहायता से 27 रन बनाकर खेल रहे हैं।
वहीं, भारत के लिए पहली पारी में केएल राहुल (136) और ऋषभ पंत (128) ने शतक बनाए, जबकि शुभमन गिल (90), यशस्वी जायसवाल (85), देवदत्त पडिक्कल (80) और ध्रुव जुरेल (78) ने शानदार अर्धशतकीय पारियों खेलीं। इस पारी में भारत की ओर पहली सात पार्टनरशिप में सभी ने पचास रन की रहीं, जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ है।
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