दूसरे विकेट के लिए हेनरी निकोल्‍स और डेवोन कॉन्‍वे के बीच 60 रन की साझेदारी हुई। कीवी टीम को ये दूसरा झटका प्रसिद्ध कृष्‍णा ने निकोल्‍स को ध्रुव जुरेल के हाथों कैच कराकर दिया। ये बेहद मुश्किल कैच था, जिसे डाइव लगाकर जुरेल ने एक हाथ से पकड़ा। चौथे दिन का खेल खत्‍म होने तक मेजबान न्‍यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में दो विकेट के नुकसान पर 119 रन बना लिए है। अब उसे सोमवार को पांचवें और आखिरी दिन ट्रायल के लिए 233 रन चाहिए। जबकि भारत को जीत लिए 8 विकेट की दरकार है। डेवोन कॉन्‍वे 137 गेंदों पर 6 चौके की मदद से 59 रन पर नाबाद हैं, तो रचिन रविंद्र 72 गेंदों पर तीन चौके की सहायता से 27 रन बनाकर खेल रहे हैं।