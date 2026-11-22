South Africa vs Bangladesh 2nd Test: बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला सोमवार को सेंचुरियन में खेला जाएगा। बांग्लादेश की टीम जहां सीरीज में बराबरी करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी, वहीं दक्षिण अफ्रीका की नजरें 2-0 से क्लीन स्वीप कर WTC 2025-27 की पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति और मजबूत करने पर होंगी। ऐसे में दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है।