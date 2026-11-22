दरअसल, पाकिस्तान-ए के ओपनर शमील हुसैन और माज सदाकत ने अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने 7 ओवर में 65 रन कूट डाले। इसके बाद हर्षित राणा ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों का ध्यान बांटने के लिए अलग ही हथकंडा अपनाया। इसका फायदा भी मिला। आयुष बदोनी की गेंद पर 7.5वें ओवर में शमील हुसैन 33 रन बनाकर आउट हो गए। शमील के आउट होने के बाद हर्षित राणा ने उन्हें विदाई भी दी। उन्होंने अंगुली दिखाकर आक्रामक अंदाज में मैदान से बाहर जाने के लिए इशारा किया।