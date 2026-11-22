Vaibhav Sooryavanshi: क्रिकेट की दुनिया में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से पहचान बनाने वाले युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी इन दिनों संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में पाकिस्तान-ए के खिलाफ भी उनका बल्ला खामोश रहा। इस मुकाबले में वह महज 11 रन बनाकर आउट हो गए। उनके इस प्रदर्शन ने क्रिकेट प्रशंसकों के बीच एक बार फिर उनकी फॉर्म को लेकर चर्चा छेड़ दी है। कभी गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने वाले वैभव पिछले कुछ मुकाबलों में बड़ी पारियां खेलने के लिए जूझते नजर आ रहे हैं। उनके हालिया प्रदर्शन पर नजर डालें तो निरंतरता की कमी साफ दिखाई देती है।